英相特拉斯上任首個要務 砸1300億英鎊能源補貼

首相官邸唐寧街10號有新主人，英國新首相特拉斯(左)與先生奧里瑞6日在官邸前與媒體見面。(Getty Images)

英國 新首相特拉斯打算以1300億英鎊(1510億美元)擔保貸款給能源業者，凍漲今明兩年冬天的家庭能源帳單，這將是全歐洲最大規模的能源援助方案，因應俄國 侵烏戰爭引發的能源危機。

英國廣播公司報導，特拉斯內閣同時也在擬定企業紓困方案，因為內容較為複雜，將定期檢討、調整。

前述1000億到1300億英鎊補貼民間用戶方案，一方面可以讓能源業者不致因為能源價格暴漲而倒閉，同時也可幫助人民應付石油天然氣帳單上嚇人的數字。

歐洲天然氣價格這年來暴漲了340%，俄國5日宣布不再透過北溪1號油氣管供氣後，立即又飆升35%，歐洲指控俄國把能源當作武器，俄國責怪罪歐洲對它經濟制裁，導致輸送管線問題連連。

德國4日宣布，以650億歐元(約合645億美元)幫助企業與民間能源用戶消化暴增的帳單；其他歐洲國家也提出巨額補助計畫，讓能源業者度過這陣市場紊亂。挪威能源公司Equinor估計， 英國除外的歐洲業者，總共要負擔至少1.5兆歐元(1.5兆美元)額外擔保費 用，才能「生意照做。」

芬蘭國營能源公司富騰(Fortum)6日表示，已和政府投資公司Solidium簽署23.5億歐元(約23.3億美元)貸款協議，支應建造橋樑所需的額外擔保費用，這是4日芬蘭政府提供100億歐元擔保金給電力公司後，又一筆因應「俄國衝擊」的支出。

瑞士政府也準備拿出100億瑞士法郎(約合101億美元)支助國內的電力公司，其中40億瑞郎先給替代能源大廠Axpo。

金融時報報導，英國最大能源公司Centrica也正與大銀行洽談「另貸」數十億英鎊事，也是為了因應能源危機。

很多歐洲電力公司已經倒閉，規模較大還沒倒的也岌岌可危，因為政府不准它們漲過一定門檻，有些則困在對沖錯誤的「賭局」中，難以自拔。

電力或油氣公司通常預先售出能源，以確保有固定收入，但須維持「最低擔保金」以防用戶欠帳，如今能源價格飛漲，最低擔保金也跟進，業者要保有足夠現金，委實不是易事。

而能源價揚，迫使耗電量大的產業縮小產能，進一步加速歐洲各國的通貨膨脹。