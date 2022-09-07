特拉斯被諷見風轉舵鐵娘子 年輕時曾不滿柴契爾夫人

英國新首相特拉斯被說是是政治變色龍。(新華社)

英國 新首相特拉斯 (Liz Truss)由少女到年輕女郎時代，一直抗議時任首相的柴契爾夫人，另呼籲廢除君主制度，沒想到幾十年後，47歲的她搖身一變，由柴契爾所屬的保守黨內崛起，接受女王伊莉莎白二世的任命，出任首相，有人把她比做下一個柴契爾夫人，但有人責備她是個政治變色龍。

國家廣播公司新聞網(NBC News)6日報導，特拉斯6日首途抵達唐寧街10號首相官邸，看似渴望以柴契爾夫人的形象來治國：直截了當、意志堅強；但綽號「鐵娘子」的柴契爾夫人之政治遺緒仍讓英國分裂，還催生出柴契爾主義這種意識形態，奉行低稅率、高成長的經濟自由主義。

柴契爾夫人由1979到1990年擔任首相，政治手段強硬，力挺自由市場，直到今天咒罵、尊崇她的聲浪都等量齊觀；她最出名的政策就是解除規管、國營企業民營化、粉碎工會的力量。

觀察家及民眾都瞧出來，如今的特拉斯不知是無意還是有心，習慣以柴契爾夫人的經典形象出現公共場合；擔任外相而訪視駐愛沙尼亞英軍時，她坐在「挑戰者二型」(Challenger 2)戰車裡擺態，讓人回想起柴契爾1986年搭挑戰者一型戰車到德國的著名照片；衣著方面就更不用說。

批評特拉斯的人指出，她擺出肖似柴契爾夫人的模樣，充其量言之過早，最糟的下場就是畫虎不成反類犬；但支持者不認為如此，有人認為兩位女首相完全不同，特拉斯絕不會走柴契爾夫人的路子。

不管以前還是到今天，柴契爾夫人都被視為有信念的政治人物，言行一致；但特拉斯被罵為政治變色龍，主要政策方面反反覆覆，沒有硬朗明確的原則。

特拉斯曾鼓吹英國留在歐盟，但2016年公投後變節，支持脫歐 ，她的政綱支柱之一便是專注於脫歐，釋放據說脫歐會有的好處，就算與歐盟打官司很火辣、所費不貲，又與愛爾蘭共和國就複雜的北愛協定有所齟齬，也是一樣。

競選保守黨魁時，特拉斯自稱她的保守派願景，受到公立中學同學的苦況所啟發，他們深陷在官僚習氣太重、失敗的體制；但她出身的校區學生、老師甚至地方治政人物都說，她抹黑當地教育只為政治利益，很不公平，何況她畢業後進入全國最顯赫的牛津大學讀書，攻讀哲學、政治及經濟，走上邁入政界的第一步。