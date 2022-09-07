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女王正式任命 英相特拉斯迅速組閣 拜登恭賀：期待合作

編譯陳韻涵／綜合6日電
英國外交大臣特拉斯6日在蘇格蘭接受女王伊莉莎白二世任命，接替卸任的強生，正式成為新任首相。圖為特拉斯與女王握手，成為女王在位70年來任命的第15位首相。(美聯社)
英國外交大臣特拉斯6日在蘇格蘭接受女王伊莉莎白二世任命，接替卸任的強生，正式成為新任首相。圖為特拉斯與女王握手，成為女王在位70年來任命的第15位首相。(美聯社)

英國女王伊莉莎白二世6日正式任命47歲的前外交大臣特拉斯(Liz Truss)出任首相，特拉斯迅速組閣，矢言對抗通膨、能源危機等各項經濟難題；拜登總統推文恭賀特拉斯，表示期待深化美英特別情誼，合作應對全球挑戰。

特拉斯6日在蘇格蘭高地(Scottish Highlands)的巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)出席象徵性的女王任命首相儀式；根據傳統，即將卸任和即將上任的英國首相會在倫敦白金漢宮(Buckingham Palace)先後晉見女王，但高齡96歲的女王健康狀況不佳，不適合返回倫敦。

英國外交大臣特拉斯6日在蘇格蘭接受女王伊莉莎白二世任命，接替卸任的強生，正式成為...
英國外交大臣特拉斯6日在蘇格蘭接受女王伊莉莎白二世任命，接替卸任的強生，正式成為新任首相。圖為特拉斯與女王握手，成為女王在位70年來任命的第15位首相。(美聯社)

白金漢宮聲明宣布：「女王今天(6日)在晉見儀式中接見特拉斯議員閣下，並委託她組成新政府。」聲明並表示，「特拉斯接受女王陛下的任命時，親吻女王的手。」巴爾莫勒爾堡上次辦理權力交接是在1885年，當時女王的高祖母維多利亞女王(Queen Victoria)在此任命首相。

拜登總統與前英國前首相強生(Boris Johnson)密切合作對抗侵烏的俄國，拜登在特拉斯接任首相職務後，迅速推文恭賀道：「期待深化兩國特殊情誼，密切合作因應全球挑戰，包括持續支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。」

特拉斯就任首相後，立即著手抑制物價飆漲、刺激經濟、緩和勞工動盪、修正英國國家保健服務(NHS)缺工造成的負擔等問題，其中首要之務又屬俄國侵烏引發的能源危機，此危機導致能源價格漲到不堪負荷的程度，不只影響產業，窮人恐怕難以過冬。

在經濟方面，特拉斯可能減稅以刺激經濟成長、支持NHS，並處理能源危機，她預計8日公布政策詳情。

此外，特拉斯計畫限制能源帳單上限，此舉可能讓國庫付出1000億英鎊(約1160億美元)的代價。

特拉斯首次以首相身分在官邸唐寧街10號(10 Downing Street)首相府前演說時說：「我們不該畏懼挑戰，風雨可能很強，但我知道英國人更堅毅。」

特拉斯在保守黨(Conservative Party)17萬2000名付黨費黨員投票後成為黨魁，並基於該黨屬於下議院多數黨讓她自動成為首相；作為不到0.5%英國成人選出的國家領袖，特拉斯承受必須迅速展現施政成果的壓力。

反對黨自由民主黨(Liberal Democratic Party)黨魁戴維(Ed Davey)6日建議提前於10月舉辦大選，但特拉斯及其所屬的保守黨不太可能採納。

特拉斯 英國女王 拜登

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