中國成功發射「遙感33號02星」科學衛星 被指可當間諜

中國3日上午在酒泉衛星發射中心使用長征四號丙運載火箭，成功將遙感33號02星發射昇空，衛星進入軌道。(中新社)

北京 時間3日晚間7時44分，中國最新衛星「遙感33號02星」成功在甘肅省酒泉市發射升空並進入預定軌道，是中國今年第35次成功發射的紀錄；中方指這顆衛星將用於科學研究，將監測土地、農作物產量及自然災害範圍；但有西方分析家認為，即使該衛星主要目的是科研，中方仍能隨時將之轉變為間諜 衛星，蒐集軍事情報。

中國媒體「新京報」報導，執行本次發射任務的「長征四號丙運載火箭」是常溫液體三級運載火箭，性能優良、用途廣泛，還可針對不同類型衛星採取靈活的發射方案，具備發射多種類型、不同軌道要求衛星的能力，可實施一箭一星或多星發射，其太陽同步圓軌道運載能力可達三噸。

中國3日上午在酒泉衛星發射中心使用長征四號丙運載火箭，成功將遙感33號02星發射昇空，衛星進入軌道。(中新社)

「長征四號丙運載火箭」在過去執行任務經驗的基礎上不斷完善，針對增壓系統減壓閥進行更改以提高系統可靠性，更改後的閥門狀態與箱體壓力更匹配。

由於遙感系列衛星是一種新分類的衛星型號類型，外界對其知之甚少，只知道它大約在離地423至428哩處活動，近地點約離地306哩。

中國3日上午在酒泉衛星發射中心使用長征四號丙運載火箭，成功將遙感33號02星發射昇空，衛星進入軌道。(中新社)

雖然中方宣稱遙感33號衛星用於科學研究目的，但太空 新聞網「NASASpaceFlight」報導指出，2020年底中國發射的「遙感33號01星」採用「天基合成孔徑雷達系統」(space-based synthetic aperture radar)，可穿透雲層或在夜間成像，能用在地球觀測任務或情報蒐集，而最新發射的02號衛星的運行軌道又與01號衛星相近，且遙感衛星本就有能力為軍方提供服務，很難說02號衛星不會用在情報任務上。

事實上，中國近年來在太空領域積極發展，明顯有劍指美國的較勁意味；中國航天科技集團公司(CASC)今年預計要執行50次發射任務，此一目標正與目前美國已執行的發射任務次數相同。