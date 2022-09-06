NASA研究：太空人血液細胞 發現突變

NASA正在積極研究當年從事太空梭任務的太空人血液細胞是否產生變DNA變化，造成癌病。圖為2000年10月，太空人麥克阿瑟在地球軌道上的太空梭「發現號」外進行太空活動。(Getty Images)

研究發現，太空人 完成太空任務後，血液細胞有基因突變的跡象，有致癌風險，應追蹤觀察。

1998年和2001年間，出太空梭任務平均12天的14名太空人參加這項研究，其中85%是男性，六名初次執行太空飛行任務；研究人員在太空人離地十天前、返回地球當天，以及著陸三天後各抽取血液樣本，置於華氏負112度的凍箱20天。

紐約西奈山心血管研究所心臟科學教授古卡賢(David Goukassian)是本研究報告的領銜作者。他說，太空人的「極端」工作環境充滿可能導致身體變化的因素，尤其是太空輻射線，這種變化可能演變成複製性造血作用(clonal hematopoiesis)增強。

他說，團隊決定回溯研究太空人的血液細胞基因突變情況，因為越來越多人對商業性太空之旅和外太空探險有興趣，多次、長期從事太空探險，不無接觸有害健康因素的風險。

此處所謂的細胞突變是指受孕後細胞的突變，不是精子或卵細胞的突變，也就是不會遺傳給下一代的細胞病變。

發表於8月31日出刊的「自然通訊生物學」(Nature Communications Biology)期刊的研究發現，太空人血液樣本最大的特色就是複製性造血作用過盛，各型血癌，都是複製性造血作用太強的結果，長期骨髓性白血球過多症(白血病)就是一例。

研究團隊運用DNA排序和生物資訊分析技術，從17個複製性造血作用驅動的基因裡面，找到34種突變情況。其中最常見的突變是TP3基因，這個基因會製造抑制腫瘤的蛋白質 。另一突變基因是DNMT3A，這種突變基因在急性血癌患者身上最常見。

這些突變基因的數量，對太空人的年紀而言，雖然偏高，仍不到該擔心的地步。古卡賢說，太空人基因突變，不一定表示他們會有心血管疾病或罹癌，但如果繼續且長期身處外太空的極端環境，就有風險。

研究團隊建議太空總署，每三到五年，檢查一下太空人的細胞突變，看看複製性造血作用增強或減退，退休 後也要繼續檢查。