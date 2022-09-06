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火星樣本預計2030年代送回地球 歐美研究防範外星病毒

編譯徐薏茹／綜合5日電
毅力號漫遊者去年8月送回火星的圖像，探索外星生命被天文學界列為未來十年首要任務。(Getty Images)
毅力號漫遊者去年8月送回火星的圖像，探索外星生命被天文學界列為未來十年首要任務。(Getty Images)

1973年美國著名天文學者薩根(Carl Sagan)曾在他的著作「宇宙連結」(The Cosmic Connection)提出一個設想：「火星上有可能存在病原體，這些有機體如果被帶到地球環境，可能會造成巨大的生物危害－火星瘟疫。」

「侏羅紀公園」(Jurassic Park)作者克萊頓(Michael Crichton)也在小說「天外病菌」(The Andromeda Strain)提到類似情況，外星球的樣本可能含有危險的有機體，導致反向汙染，來自其他星球的物質也有傷害地球生物圈的風險。

科學家長期以來在大部分的假設中參考薩根的警示，但在接下來十年，他們將開始針對反向汙染風險做出實際行動；美國太空總署(NASA)、歐洲太空總署(ESA)正在為共同的「火星樣本返回任務」(Mars Sample Return)做準備。

火星上的探測器目前正在蒐集樣本，最終由太空船帶回地球。然而，無人可保證這些樣本不包含微小的的火星生物，若真的有，也沒人敢肯定這些「火星人」不會為地球帶來危害。

考量到這些假設，NASA必須高度戒備，將火星樣本視為可能引發下一次全球流行傳染病的來源，NASA火星樣本管理人哈靈頓(Andrea Harrington)指出：「這不是0%的機率，我們審慎調查，確保沒有汙染的風險。」

一旦火星樣本到達地球，必須先存放在「樣本接收設備」(Sample Receiving Facility)，這些設備必須符合生物安全第四等級(BSL-4)的標準。

BSL-4代表能夠安全存放科學已知最危險的病原體。

NASA準備的時間所剩不多，如果火星樣本按時返回地球，預計將於2030年代中期抵達。

由於NASA目前並沒有符合標準的現成實驗室可存放火星樣本，哈靈頓與其他三位科學家組成專門小組，四處考察幾個風險最高的實驗設施。

該團提供NASA幾個可能的方法，可將現有的BSL-4標準實驗室升級，或者建造全新的專門實驗室，NASA目前也在考慮其他折衷辦法。

無論最終如何實行，考察結果顯示設計與建造實驗室可能得花8到12年的時間，因此考察團隊建議NASA盡快啟動計畫。

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