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CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

20大前清零 中國大規模封控 推「噴霧劑疫苗」

編譯孫梁／綜合5日電
中國在20大召開之前，再度大規模清零封控，引起眾多議論。圖為四川成都被封城，馬路上一片空蕩蕩。（歐新社）
中國在20大召開之前，再度大規模清零封控，引起眾多議論。圖為四川成都被封城，馬路上一片空蕩蕩。（歐新社）

中國至少74座城市8月20日以來被全面或局部封鎖，包括15個省會城市和直轄市天津在內，約3億1300萬人口被限足；專家表示，中國為了保證國家主席習近平三連任的20大的召開，不計一切代價地執行清零政策，未來數周可能增加更多城市被封。

另方面，中國疫苗研發可能出現突破，疫苗生產商康諾希生物公司宣布研發出噴霧劑疫苗，只需吸入一口就可提供強大的免疫力。

中國噴霧疫苗的成分與注射疫苗相同，霧化器將液態疫苗變為氣溶膠霧。噴霧疫苗已獲監管部門批准，使其成為注射疫苗的第一個替代品。

中國的大規模封控與世界大多數國家與病毒共存的回歸正常形成鮮明對比，中國堅持認為清零政策挽救性命，利用清零政策證明中國模式優於西方的民主體制，得到習近平的堅定支持。執行封控以防在20大召開的前夕，爆發嚴重疫情損害黨和國家形象。

美國外交關係委員會的全球衛生研究人員黃延中說：「要保證杜絕發生一切不愉快的事件，包括重大疫情、威脅社會穩定和影響權力交接的事件，更不能抹黑習近平的個人形象。」

今年初上海被封兩個月，導致經濟成長大幅放緩，引發公眾對清零政策的質疑；但習近平嚴厲警告反對者，堅決反擊任何質疑和否認清零政策的言論，結果導致全國各地的官員小心翼翼。黃延中說，各地從上海封城得到的教訓是，即使小規模的爆發也要迅速行動和果斷封控，以便在20大前展現對黨的路線和習近平的忠誠，防止大規模的疫情爆發影響到個人仕途，因此未來一個半月可能出現更多的封城。

中國西南超級城市成都的2100萬人口1日被要求「居家」，全市多數地區4日開始延長封鎖令，5至7日進行大規模檢測；由於登記人數太多，成都的檢測網站數次停擺，檢測站排隊冗長。但檢測網站的軟體設計公司表示，網站崩塌是網路故障導致。

成都一名婦女說，封城導致她的患病兒子失去治療的關鍵期，這段視頻在社群媒體傳播，引發關注，但中小城市的封控卻較少引起網路關注，有270萬人口的黑龍江省大慶市上周被封，一名27歲的居民在網路發貼說，他的懷孕妻子因為不能到醫院治療而流產，當局表示將進行調查。

而已被封鎖一個月的新疆伊寧縣出現食物和日用品短缺，部分居民在社群媒體呼籲放寬和結束封鎖。

疫苗 習近平 檢測

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