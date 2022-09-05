「深紅選民」駕車350哩 就為參加大選陰謀論集會
2020年大選結束已約兩年，某些深紅選民依然深信川普「勝選結果遭竊」的大選陰謀論。住在內布拉斯加州葛朗特(Grant)的38歲婦人梅莉莎‧桑德爾(Melissa Sauder)便是實例，她帶著13歲女兒開車將近350哩，到奧馬哈(Omaha)參加在一家飯店宴會廳舉行的大選陰謀論研討會，每人入場費為25元。
美聯社報導，這場於8月27日舉行、名稱為「內布拉斯加大選廉正論壇」(Nebraska Election Integrity Forum)的座談會，現場參加者雖然僅約50人，但活動透過網路同步直播，也有錄影存檔，希望將訊息進一步擴大傳遞。
控大選計票過程作票
多位主講人在研討會上描述各種大選陰謀論，包括投票機遭人動手腳、計票過程出現作票等。某些主講人呼籲與會者應該挺身而出，加入一場「善與惡之間的戰役」。長期以來鼓吹大選陰謀論的購物網站Overstock執行長布萊恩(Patrick Byrne)，也是與會貴賓之一。
布萊恩在演說中表示，投票機非常容易遭到駭客入侵，還有許多安全漏洞。他也說，中國打算在2030年接管美國，「我可以跟大家保證，美國每一棟好房子都已經在中國被某人掌握了房契(deed)。」
桑德爾說，連續幾年大量吸收網路訊息、收聽播客節目，並且閱讀保守派媒體的分析報導，但還是希望獲得更多有關大選陰謀論的消息。她表示，美國大選制度正面臨嚴重威脅。
批真相沒有公開透明
2020年大選時，川普在內布拉斯加州得票率高達85%，但桑德爾說，還是一樣覺得內布拉斯加州的投票機遭人動過手腳。她說：「真相到底是什麼，我真的不知道，因為信息並沒有完全公開透明。」
她說：「我們所信賴的人，卻相信了一些不值得信賴的人。」
2020年大選結束迄今，並沒有任何證據顯示出現大規模大選舞弊，或者各地大選結果遭到操弄。然而，美聯社與NORC公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)在2021年間進行的問卷調查發現，共和黨員當中有三分之二並不覺得拜登總統的當選是光明正大的。
大選陰謀論謠言四起，讓地方選務官員受到攻擊。
共和黨籍前任肯塔基州州務卿葛瑞森(Trey Grayson)便對散布大選陰謀論者提出批評。葛瑞森說，過去大選期間的攻擊都是各候選人之間或各政黨之間的較勁，但如今則是地方選務機關成為遭到討伐的目標。
葛瑞森說：「這當中真的有滿多不肖人士，企圖破壞民眾對於大選制度的信心。如此手段真的非常危險。」
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