「深紅選民」駕車350哩 就為參加大選陰謀論集會

要求選舉公平公正的選民，有時分不清陰謀論與事實。圖為在內布拉斯加州一家旅館內與會者仔細聆聽有關選舉公正的演講。(美聯社)

2020年大選結束已約兩年，某些深紅選民依然深信川普「勝選結果遭竊」的大選陰謀論。住在內布拉斯加州 葛朗特(Grant)的38歲婦人梅莉莎‧桑德爾(Melissa Sauder)便是實例，她帶著13歲女兒開車將近350哩，到奧馬哈(Omaha)參加在一家飯店宴會廳舉行的大選陰謀論研討會，每人入場費為25元。

美聯社報導，這場於8月27日舉行、名稱為「內布拉斯加大選廉正論壇」(Nebraska Election Integrity Forum)的座談會，現場參加者雖然僅約50人，但活動透過網路同步直播，也有錄影存檔，希望將訊息進一步擴大傳遞。

上月在內布拉斯加州一家旅館內，多位講者與會，宣揚2020大選舞弊的說法。(美聯社)

控大選計票過程作票

多位主講人在研討會上描述各種大選陰謀論，包括投票 機遭人動手腳、計票過程出現作票等。某些主講人呼籲與會者應該挺身而出，加入一場「善與惡之間的戰役」。長期以來鼓吹大選陰謀論的購物網站Overstock執行長布萊恩(Patrick Byrne)，也是與會貴賓之一。

布萊恩在演說中表示，投票機非常容易遭到駭客入侵，還有許多安全漏洞。他也說，中國打算在2030年接管美國，「我可以跟大家保證，美國每一棟好房子都已經在中國被某人掌握了房契(deed)。」

桑德爾說，連續幾年大量吸收網路訊息、收聽播客節目，並且閱讀保守派媒體的分析報導，但還是希望獲得更多有關大選陰謀論的消息。她表示，美國大選制度正面臨嚴重威脅。

批真相沒有公開透明

2020年大選時，川普在內布拉斯加州得票率高達85%，但桑德爾說，還是一樣覺得內布拉斯加州的投票機遭人動過手腳。她說：「真相到底是什麼，我真的不知道，因為信息並沒有完全公開透明。」

她說：「我們所信賴的人，卻相信了一些不值得信賴的人。」

在會場上可見到推動陰謀論最力的極右組織「匿名者Q」標誌。（美聯社）

2020年大選結束迄今，並沒有任何證據顯示出現大規模大選舞弊，或者各地大選結果遭到操弄。然而，美聯社與NORC公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)在2021年間進行的問卷調查發現，共和黨 員當中有三分之二並不覺得拜登總統的當選是光明正大的。

大選陰謀論謠言四起，讓地方選務官員受到攻擊。

共和黨籍前任肯塔基州州務卿葛瑞森(Trey Grayson)便對散布大選陰謀論者提出批評。葛瑞森說，過去大選期間的攻擊都是各候選人之間或各政黨之間的較勁，但如今則是地方選務機關成為遭到討伐的目標。

葛瑞森說：「這當中真的有滿多不肖人士，企圖破壞民眾對於大選制度的信心。如此手段真的非常危險。」