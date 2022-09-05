輕忽國家機密 川普非首位但「前所未見」

前總統川普並非首位無視保護政府敏感紀錄規則與傳統而招致撻伐的人。（美聯社）

前總統川普 並非首位無視保護政府敏感紀錄規則與傳統而招致撻伐的人，但國家安全專家表示，川普佛州宅邸海湖莊園(Mar-a-Lago)遭聯邦調查局(FBI )突襲取回上百件機密文件的事件，顯示「水門案」(Watergate)後建立的總統卸任規範，正遭到前所未有的忽視。

美聯社報導，多年來，機密文件遭卸任總統與高官帶走、藏匿與外洩的戲碼層出不窮。

詹森 國安顧問藏文件多年

民主黨籍前總統詹森的國安顧問藏匿爆炸性文件多年，才交還詹森總統圖書館，相關紀錄顯示其繼任者尼克森的競選團隊在1968年總統競選最後幾天與南越政府秘密溝通，試圖延後啟動結束越戰的和平談判。

雷根 秘書曾修改碎掉文件

雷根政府的秘書方‧霍爾(Fawn Hall)作證表示，她曾修改並協助碎掉有關「伊朗門事件」(Iran-Contra)的文件，以保護她在白宮國安委員會的上司諾斯(Oliver North)。

前總統歐巴馬 的中情局(CIA)局長裴卓斯(David Petraeus)與傳出緋聞的傳記作者分享機密文件，認罪聯邦輕罪且引咎辭職。

柯林頓 私人電郵處理機密

歐巴馬的國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)以私人電郵處理高機密文件，她2016年參選總統時面臨FBI審查；FBI最終未指控她，但批評形容她的行為「極度魯莽」。

隨著FBI上月初搜查海湖莊園的更多細節曝光，司法部凸顯聯邦「總統紀錄法」(Presidential Records Act)1978年制定後，歷任總統及官員對相關規範漠不關心的程度；該法規定，關於總統的文件屬於納稅人，總統卸任後應依法將相關文件交還國家檔案館(National Archives)。

尼克森政府 故意刪大量文件

2007年到2009年於歐巴馬政府任內擔任國家情報總監分析小組副主任的伊默曼(Richard Immerman)指出，「除了尼克森政府故意、有意識的，甚至不慎刪除如此大量文件之外，我想不到其他前例。」

FBI幹員上月8日搜查海湖莊園，帶回百餘份機密文件，加上國家檔案館1月取回的15箱文件中含184份機密資料，另有1萬多份非機密政府紀錄；專家指出，這些都可能屬於違反「總統紀錄法」的範疇。

川普律師特拉斯提(James Trusty)指出，川普擁有機密政府資訊，形同「逾期未還的圖書館借書」。

但川普的前司法部長巴維理(Bill Barr)稱他對川普留下所有機密資料的動機「存疑」，「人們說這場突襲史無前例，總統把這麼多機密文件放在他的鄉村俱樂部也是前所未見」。