CNN言論偏左偏激 新CEO整頓 炒掉「批川名嘴」多人

CNN新主席兼執行長李克特上任後決定整頓新聞部，挽救收視率，回歸報導中立。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)2日內部傳出人事消息，包括資深白宮 記者哈伍德(John Harwood)等人將被下崗，知情人士指新主席兼執行長李克特(Chris Licht)決定把以往太辛辣批評前總統川普 及其盟友的人踢出該新聞組織，讓CNN以新面目、意識形態更中立的姿態出現。

哈伍德2日晨現身CNN螢幕，由白宮對外進行報導，但到中午，他由自己推特帳號宣布即將離開CNN，為自己以往的新聞工作自豪，「期待下一步發展」。知情人士指出，按工作合約哈伍德與CNN尚有賓主關係，但言下之意是該電視網高層決定雙方的雇佣關係。

哈伍德歷任CNBC、華爾街日報，2020年1月起任職CNN，他對政治情勢常有分析，是許多該台政治節目的名嘴。

比哈伍德更早離開CNN的是媒體首席記者史特勒(Brian Stelter)；史特勒主持每周新聞脫口秀「可靠來源」(Reliable Sources)30年，直到8月節目被取消。另一長期任職CNN的法律事務名嘴圖賓(Jeffrey Toobin)也在上月12日宣布離職。

前、現任CNN員工向「華盛頓郵報」透露，他們認為這波人事異動，足可證明李克特準備把過往太批評川普、川普盟友的聲浪，踢出CNN，努力把該有線電視網打造成意識形態更中立的新聞台；這也與「華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)執行長薩斯拉夫(David Zaslav) 的願景兩相吻合。

薩斯拉夫聘請李克特，取代掌舵CNN很久的查克爾(Jeff Zucker)；查克爾允許台內明星人物更有情緒及看法來表達意見，讓CNN發生調性轉移，目前他已離職。

有位CNN記者指出，大家都煩躁，感覺起來似乎有模式，難不成正在整肅人事？高層似乎釋出以下訊息：「你的一言一行都要小心謹慎」。

李克特對CNN的新任務尚未提出很多大政方針，讓很多員工感到惴惴不安；另位CNN知情人士指出，很多長期在CNN擔綱的名流消失之中，觀眾不明所以；李克特也沒招募新的名嘴來代替他們。