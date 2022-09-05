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兩黨互批互罵 難得共識：美國民主陷「大麻煩」

編譯盧炯燊／綜合4日電

美國兩黨政爭使國家愈來愈走向撕裂的當下，好消息是兩黨最少有一個共識，壞消息是美國民主正處於兩個半世紀以來的危險之中，而且對於誰在威脅美國民主存在嚴重分歧。

根據康州昆尼皮亞克大學(Quinnipiac University)最新民調發現，69%的民主黨人與69%的共和黨人均表示，民主正有崩潰的危險。但一方指責前總統川普及他的「MAGA 共和黨人」要負責，而另一方則指責總統拜登及「社會主義民主黨人」要負責。

總統拜登1日晚上警告美國民主正步向倒退，接收這個信息的美國人有截然不同的反應，凸顯了彼此深刻的裂痕。美國人不僅在墮胎、移民和經濟等重要問題上有嚴重分歧，他們根本以不同和不相容的方式看待這個國家。

拜登入主白宮後，曾希望弭合兩黨的分歧，但他的顧問說，拜登對川普卸任後仍然能持續控制共和黨感到驚訝，因此他在演說中直斥川普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again, MAGA）口號的共和黨人就不足為奇。

他說：「川普和力挺MAGA口號的共和黨人，代表一種極端主義，威脅到我們民主制度的根基。MAGA這股勢力堅決要讓這個國家倒退。」

然而有分析指出，拜登的說法並沒有將美國人團結在一起，反而是直指川普及其支持者。共和黨人的反應最大，紛紛指責拜登才是造成分裂的人。

川普時代的美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)說，很難想像一位總統會以這種方式談論一半的美國人。前國務卿龐培歐說，沒有人像拜登那樣宣布半數美國人是「國家的敵人」。

福斯新聞一名記者2日就此問題詢問拜登，拜登說，「我不認為任何川普的支持者會對國家構成威脅，但任何人呼籲使用暴力，不譴責使用暴力，拒絕承認選舉結果，堅持改變管治及計票的方式，這都是對民主的威脅。」

范德比大學(Vanderbilt University)歷史學者海默(Nicole Hemmer)說，政黨對民主的定義存在不同，現在就要看拜登發出強硬演說之後，是否有任何具體的政策建議，將美國民主挽救於既倒。

拜登 川普 共和黨

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