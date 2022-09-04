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小威美網告別戰謝姊姊大威：如果沒有她 我不是我

記者胡玉立／綜合報導
女網天后小威廉絲(左)與姊姊大威廉絲(右)在球場上共同成長，相互扶持，寫下傳奇。小威2日晚賽後對著也在觀眾席中的姊姊說：「妳是小威存在的唯一原因。」(路透)
女網天后小威廉絲(左)與姊姊大威廉絲(右)在球場上共同成長，相互扶持，寫下傳奇。小威2日晚賽後對著也在觀眾席中的姊姊說：「妳是小威存在的唯一原因。」(路透)

女網天后小威廉絲(Serena Williams)2日晚在美國網球公開賽女單第三輪被世界排名46的澳洲女將湯姆伊諾維琪淘汰，賽後她淚灑球場，激動地感謝一路支持她的球迷與家人，特別是她的姊姊大威廉絲(Venus Williams)；她對著也在觀眾席中的姊姊說：「如果沒有大威，我就不會是小威，謝謝妳，妳是小威存在的唯一原因。」

在回顧即將告別網壇的偉大運動員小威廉絲之際，不可能不觸及大威廉絲；小威日前在談到大威對她決定退出網壇一事扮演的角色時表示，「我覺得有她參與這件事非常重要，她是我的磐石」。

即將告別網壇的小威廉絲2日晚以雙手比出心形，向觀眾致意。(路透)
即將告別網壇的小威廉絲2日晚以雙手比出心形，向觀眾致意。(路透)

大威和小威一直都將她們的成功，部分歸功於兩人在球場上共同成長；小威整個童年時期都在設法擊敗大威，職業網壇生涯最終拿下23座大滿貫女單冠軍，可以說其來有自。

8月初小威在時尚雜誌(Vogue) 撰文預告自己的退休決定時，如此寫道：「如果我不曾處在大威的陰影下，我永遠不會成為我自己。當別人說我就是那個小妹時，激起了我的鬥志。」

女網天后小威廉絲2日晚在美國網球公開賽女單第三輪中，被世界排名46的澳洲女將湯姆...
女網天后小威廉絲2日晚在美國網球公開賽女單第三輪中，被世界排名46的澳洲女將湯姆伊諾維琪淘汰，賽後她淚灑球場。(Getty Images)

現年42歲的大威廉絲比小威廉絲大15個月，目前沒有任何跡象顯示她會很快離開網壇。大威在職業網壇參賽近28年，拿過七座大滿貫單打冠軍。這對姊妹一路成長、相互支持；小威不像男子網球「三巨頭」那樣有與她實力相當的對手，在澳洲傳奇女將寇特(Margaret Court)創下24座大滿貫紀錄之前，唯一能和小威一起攀越高峰的就是大威。

當小威開始思考結束自己的職業網壇27年生涯時，大威努力保持客觀，希望盡可能不要影響妹妹的決定，只是無條件地提供支持和扮演小威的雙打搭檔，例如兩人1日於美網公開賽的最後雙打安排，大威微笑地說：「這就是小威的點子；她是老闆，她要我做什麼，我就做什麼。」

比起火熱的小威，大威顯得更安靜、更堅忍。大威為爭取平等而奮鬥的事跡，有目共睹；她領導同工同酬運動，2007年在溫布頓網球錦標賽(Wimbledon)成為第一位獲得同工同酬的女運動員。大威小威姊妹身為非裔女性，在白人占多數的網球運動取得非凡成功，成為偶像；兩人以姊妹姿態大放異彩，更顯強大。有朝一日，若大威決定宣布自職業網壇退休，勢將和小威一樣受到各方熱烈歡送與迴響。

小威2日晚在場上也特別提到讓她和姊姊踏上超級巨星道路的父親理查(Richard Williams)和母親普萊斯(Oracene Price)。

小威說：「這一切都始於我的父母，他們值得擁有這一切。所以我真的很感謝他們。」

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