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小威廉絲淨資產2.6億元 跨足商場投資了60家新創

記者顏伶如／綜合報導
小威廉絲的品牌價值驚人。圖為她為美網所作代言廣告。(路透)
小威廉絲的品牌價值驚人。圖為她為美網所作代言廣告。(路透)

2日以美國公開賽做為職業網球生涯封拍賽的小威廉絲，雖然可能退出網壇的鎂光燈，卻不會在商界匿蹤，特別是將投資集中在少數族裔及女性創辦的公司。

小威上個月初在「時尚」雜誌(Vogue)撰文說，接下來的生活重心將從體育轉為家庭及個人創投公司。

小威廉絲2014年成立「莎琳娜創投公司」(Serena Ventures)，開公司的動機則是起自於在摩根大通(JPMorgan Chase)舉行的座談會上得知所有創投資金中，只有不到2%流向女企業家。

小威廉絲的品牌價值驚人。圖為民眾在她為耐吉所作代言廣告前留影。(Getty Im...
小威廉絲的品牌價值驚人。圖為民眾在她為耐吉所作代言廣告前留影。(Getty Images)

根據「莎琳娜創投公司」網站介紹，該公司所有投資項目中，53%是女性創立的事業，由非洲裔企業家創立的公司則占47%，拉丁裔企業家創立的公司有12%。「莎琳娜創投公司」共投資60多家新創產業(start-ups)，今年3月宣布總共募資有1億1100萬元。

富比世(Forbes)雜誌統計，小威廉絲個人淨資產約2億6000萬元。40歲的她除了創立「莎琳娜創投公司」，體壇生涯裡曾與各種不同知名品牌建立合作關係，包括開特力(Gatorade)、福特(Ford)、Hanesbrands、古馳(Gucci)、耐吉(Nike)等。今年稍早，耐吉位於俄勒岡州比佛頓(Beaverton)的全球企業總部，還把一棟新完成的辦公大樓以小威廉絲命名。

福斯商業新聞網(Fox Business)報導，「莎琳娜創投公司」最受矚目的投資項目包括：

線上學習平台MasterClass

旗下有150多名講師，課程內容包羅萬象，包括藝術、娛樂、商企到設計、運動、寫作等。小威廉絲在「時尚」雜誌文章裡寫道，創投公司成立之後最早由她開立的幾張支票，其中之一便是給了MasterClass。她也在MasterClass傳授網球課，分享如何贏得23次大滿貫(Grand Slam)單打紀錄的心路歷程。

居家智能健身品牌Tonal

2019年4月，居家智能健身品牌Tonal獲得一群投資人集資4500萬元的C輪融資(Series C)，小威廉絲也是投資者之一。

人造肉品牌「不可能食品」(Impossible Foods)

2019年5月，小威廉絲以3億元資金購買「不可能食品」的E系列債券(Series E)。

飲食運動健康管理平台Noom

2019年，Noom宣布獲得小威廉絲投資，但投資金額則保密。

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