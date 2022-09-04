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小威廉絲美網終戰穿6層黑蓬裙 象徵6個榮耀時刻

編譯陳韻涵／綜合3日電
女網天后小威廉絲2日晚在美國網球公開賽女單第三輪比賽中穿的黑色裙子，有特殊意涵。(Getty Images)
女網天后小威廉絲2日晚在美國網球公開賽女單第三輪比賽中穿的黑色裙子，有特殊意涵。(Getty Images)

女網天后小威廉絲8月29日踏上美網公開賽(U.S. Open)球場，開始她最後一輪網球賽事首場比賽時，穿上一襲連身黑色紗質蓬裙，這六層紗代表了她拿下的每一屆美網冠軍；小威向來透過服飾作為陳述工具，一路走來改變女網規則，而在她生涯最後一役，也選擇以星光熠熠的打扮告別球場。

紐約時報報導，小威的時尚品味獨特，這點從她選擇宣布退休的文章出處便可窺見端倪。她沒有挑中權威體育媒體ESPN、「運動畫刊」(Sports Illustrated)或「網球周報」(Tennis Week)等刊物，而是選擇9月號的時尚雜誌「Vogue」。

小威為23座大滿貫女單得主和六屆美網女單冠軍。圖為她2002年9月擊敗姊姊大威後...
小威為23座大滿貫女單得主和六屆美網女單冠軍。圖為她2002年9月擊敗姊姊大威後，獲得美網女單冠軍。(路透)

這一決定剛好符合Vogue選定小威拍攝一系列晚禮服時尚大片，但仍讓許多體壇專家搔首疑惑，但其實也並不令人意外。

1995年轉職業以來，小威便像任何運動員一樣，有效運用自我展示作為變革武器；她穿上場的戰袍、發球姿態或正手拍都經過精心策畫，藉此凸顯她突破種族、年齡和成長背景等障礙，同時也粉碎陳舊的選手衣著規範。 

她總是說，她的計畫超越運動，欲藉此嵌入特定形象，攸關自我實現、擴大定義，以及由誰作主。

Vogue設計師暨總編輯加布艾拉‧卡雷法-強森(Gabriella Karefa-Johnson)表示，小威征戰球場的衣櫃是「樂趣、活力和突破障礙的視覺體現」。

Nike女性服飾設計副總裁塔尼亞‧弗林(Tania Flynn)則說，簡要地說，她想傳達「女性值得被看見」的意涵。

與小威合作近20年的Nike首席設計長霍克(John Hoke)分析，非裔女性在網壇少之又少，小威的故事和外貌不符向來是人們茶餘飯後的話題，小威深諳「有多少眼睛和攝影機盯著她看」。

「紐約客」(New Yorker)專欄作家馬佐拉蒂(Gerald Marzorati)2021年出版「看見小威」(Seeing Serena，暫譯)，他在書中寫道，「她的態度是，我將會是眾人關注的主角，而非配角」。

時尚 紐約時報 威廉

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