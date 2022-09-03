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回到疫前 勞工節假期出遊熱 1.3億民眾上路 機場航班大誤點

記者顏伶如／綜合報導
美國汽車協會指出，勞工節長周末約有1億3700萬民眾將使用高速公路、水路或航空交通，其中約有1260萬人將搭乘飛機。圖為丹佛國際機場大廳。(美聯社)
美國汽車協會指出，勞工節長周末約有1億3700萬民眾將使用高速公路、水路或航空交通，其中約有1260萬人將搭乘飛機。圖為丹佛國際機場大廳。(美聯社)

雖然國內航班大量取消、誤點等問題延續數月未能解決，但今年勞工節長周末假期出遊民眾的人數，估計將恢復到新冠疫情發生之前的水準。美國汽車協會(American Automobile Association，AAA)指出，勞工節長周末約有1億3700萬美國民眾將使用高速公路、水路或航空交通，其中約有1260萬人將搭乘飛機。

旅遊訂位網站Hopper指出，今年勞工節長周末與2019年同期比較，國內旅遊成長大約20%，但今年夏初民眾出遊時遇到的煩惱問題，現在仍然存在。

旅遊顧問艾斯特維茲(Abby Estevez)說，民眾在機場櫃台排隊等候時，可以同時透過手機與航空公司客服人員或旅行社人員聯繫，雙管齊下有助於早一步敲定轉機航班的劃位。

航班追蹤查詢網站Flight Aware統計顯示，本周全美有1萬722個航班誤點，2325個班次取消；航空公司今年以來共計取消14萬6000個班次，約占所有班次的2.6%，另外有130萬個班次誤點。

聯邦官員指出，航班行程大亂的原因主要在於航空公司人手不足，疫情發生後航空公司曾鼓勵員工離職。不過，航空業者則說，航班大亂的癥結在於聯邦航空總署(FAA)對於航空交通管制員(ATC)的人力調度。

勞工節向來被視為暑假的句點，長周末結束後學生便要收拾心情準備開學上課。對於航空業者來說，今年勞工節長周末將是一段非常繁忙的時期。聯邦主管機關已要求業者改進，避免誤點或班機取消狀況頻頻發生。

FlightAware統計顯示，勞工節長周末航班似乎一開始就不順利，1日全美航班中約有17.7%誤點，1%班次取消。統計顯示，美國航空公司(American Airlines)2日取消班次最多，西南航空(Southwest Airlines)誤點最嚴重。

聯合航空公司(United Airlines)指出，今年勞工節長周末估計將有260萬旅客，人數約與2019年同期相當，比2021年長周末的210萬旅客人數增加約20%。

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