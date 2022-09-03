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科技產業鏈外移「中國製造」帝國正在動搖

編譯中心／綜合報導
美國一些科技公司正逐步把供應鏈移出中國。圖為安徽阜陽一家工廠的組裝線。(Getty Images)
美國一些科技公司正逐步把供應鏈移出中國。圖為安徽阜陽一家工廠的組裝線。(Getty Images)

中國長期以來一直是全球高科技電子產品的製造國，提供大量高技能工人的能力和滿足新一代搶手設備需求的產能無與倫比。但過去幾年，中國地緣政治緊張局勢和當局針對新冠疫情採取的嚴厲封控措施導致的供應鏈中斷，引發了日益增長的擔憂，使得一些科技公司逐步把供應鏈移出中國。

「紐約時報」報導，一部分最新款蘋果iPhone將在印度製造，而谷歌最新款Pixel手機的部分生產將在越南完成，這些手機過去全部都是在中國製造的。

報導說，美國企業在中國看到了越來越多的風險，從貿易戰到兩國台灣議題而導致的劍拔弩張的形勢。這些企業擔心，如果把供應鏈全設在中國，可能會導致他們未來被捲入美中不斷升級的衝突中。

目前中國仍是全球最主要的消費電子產品製造國，但正向海外轉移的生產鏈不僅限於智能手機。蘋果正在越南北部生產iPad。微軟的Xbox遊戲機今年開始從胡志明市發貨。亞馬遜已在印度金奈生產Fire TV設備。而在幾年前，所有這些產品都還是中國製造。

根據中國一項備受關注的採購經理人調查，中國的工廠活動在8月出現了連續第二個月的收縮。投資硬件和製造業初創企業的Eclipse風險資本創始人利奧爾．蘇珊表示，「中國的製造業帝國正在動搖，越來越多的資本都會將生產撤出中國，並尋找替代選擇」。

報導說，蘋果最大的代工製造商富士康最近簽署了價值3億美元的協議，將在越南北部擴大生產規模，建設一座能創造3萬個工作崗位的新工廠。蘋果也計畫將今年推出的旗艦產品iPhone 14的小部分首次放在印度組裝和包裝。

但報導指出，蘋果雖開始推進這些計畫，卻仍小心翼翼，不希望激怒中共當局。

谷歌今年也計畫將生產業務從中國南方的富士康工廠轉移到越南，開始在那裡組裝最新款的Pixel 7手機。谷歌預計，到明年越南能提供多達一半高端款Pixel手機的製造產能。但谷歌也認識到，公司要完全脫離中國是多麼困難。

越南 手機 蘋果

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