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出遊利多 油價連降79天至3.8元 大部分城市仍高於4元

編譯郭宣含／綜合2日電
全美汽油價格已連降79天。圖為在麻州薩莫維爾市一個加油站，普通汽油價格已降至每加侖2.37元。(路透)
全美汽油價格已連降79天。圖為在麻州薩莫維爾市一個加油站，普通汽油價格已降至每加侖2.37元。(路透)

隨著全球油價下跌，美國油價也連續79天下降至每加侖3.809元，創下3月以來最低價；不過部分城市和州的油價每加侖仍高於4元，甚至超過5元，各地駕駛在勞工節周末出遊時恐面臨高低不一的油價。

根據美國汽車協會(AAA)，油價已連續11周下跌，全國2日平均油價每加侖3.809元。

雖然油價已從6月每加侖5.01元的高點逐漸下降，7月降至每加侖4.2元，但跟一年前的勞工節出遊假期每加侖3.18元相比，目前普通無鉛汽油每加侖仍高出近63分。

根據AAA旅遊數據，勞工節周末國內預約比去年增加22%，這包括航空旅行、開車、搭郵輪、住飯店、導覽等；而國外旅遊預約則成長104%。

旅行指南網站The Vacationer報導，53%美國人表示打算本周末出遊，近36%民眾表示會選擇開車出遊。

燃油價格追蹤公司GasBuddy石油分析師德哈恩(Patrick De Haan)本周表示，現在油價比6月中每加侖降1.2元，美國人每天可減少4億5000萬元的石油開銷。

洛杉磯時報報導，西岸油價顯著高於全國平均，洛杉磯駕駛將面臨勞工節史上最貴油價：每加侖5.25元。

西岸州汽油稅往往偏高，而且其地理位置離產油區較遠，例如奧克拉荷馬、路易斯安納和德州。伊利諾州汽油稅在全國名列前茅，今年勞工節油價可望比去年每加侖高出近1元，截至2日平均每加侖4.14元。

東北部州的油價更高，且面臨石油供應短缺，紐約2日油價平均每加侖4.06元。

不過根據AAA，最貴油價在夏威夷平均每加侖5.3元，加州5.25元，這也是唯二平均油價每加侖超過5元的州。

AAA數據顯示，中西部和東南部油價最便宜，阿肯色、密西西比、喬治亞和路州和德州的平均每加侖低於3.4元。

石化產業顧問公司「李波油務諮商」(Lipow Oil Associates)總裁李波(Andy Lipow)指出，全國平均油價可望進一步降低，並預期美國油價可望在9月中以前跌到每加侖3.7元，萬聖節則可能再降到每加侖3.5元。

油價 勞工 石油

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