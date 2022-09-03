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經濟成長急速放緩 「中國超美」恐再延後

編譯孫梁／綜合2日電
中國經濟成長急速放緩，當局設定的目標難以實現。圖為江蘇揚州的一家玩具工廠。(歐新社)
中國經濟成長急速放緩，當局設定的目標難以實現。圖為江蘇揚州的一家玩具工廠。(歐新社)

經濟學界一個普遍看法是，以美元價格計算的中國經濟在2020年代末將超越美國，但許多專家在目睹過去一年中國經濟增長急遽放緩後，開始重新思考中國何時真能取代美國，成為全球最大經濟體，甚至質疑能否取代。

今年中國的經濟展望堪憂，從清零政策到打擊房地產投機嚴重影響了成長，經濟學家紛紛下調對2022年中國增長的，而且更擔憂中國的長期前景，認為今後實現增長反彈將受到人口結構不利和債務水平高的制約。

英國智庫「經濟與商業研究中心」將中國超越美國的時間延後兩年，認為2030年才會發生；東京的「日本經濟研究中心」估計要晚四年，到2033年才有可能；其他的經濟學家質疑中國能否成為世界第一。

美國前財政部長桑默斯(Lawrence Summers)說，由於人口老化、政府加大干預企業以及面臨其他挑戰，他也大幅降低對中國經濟成長的預期。曾為哈佛大學校長、現為哈佛大學教授的桑默斯說，人們將中國崛起與過去的日本和俄羅斯超越美國相提並論，這種比較雖然荒謬，但「我認為這是真實的可能性，中國或許也會發生類似的事情」。

經濟規模排名的改變對中國可取得宣傳上的勝利，以向世界顯示中國模式優於西方的自由民主模式，以及美國政治和經濟的衰落。桑默斯說：「如果中國增長大幅放緩，中國對世界的投射力將大受影響。」

澳洲智庫「洛伊(Lowy)研究所」3月的報告指出，受到人口結構不利、基礎設施投資收益遞減和其他挑戰的制約，預計中國2021至2050年的增長平均僅為2%到3%。報告說，2%到3%的成長率仍可使中國成為世界最大經濟體，但絕不會是有意義地領先美國，中國不會取得任何重要的競爭優勢，在人均繁榮與生產力上仍落後於美國。

洛伊研究所表示，中國的經濟增長在報告3月發表以來又進一步減緩，至少推遲了超越美國的時間，甚至可能永遠不會超越。

世界銀行的統計顯示，中國經濟按購買力計算2016年已超越美國，但按美元價格計，中國經濟2021年是美國的77%，而2001年還僅是美國的13%。

「資本經濟」公司研究人員去年認為，中國的經濟規模2030年將占到美國的87%，然後受勞動力人口萎縮、生產力增長乏力和其他因素的影響，2050年將縮小到美國的81%。

哈佛大學 日本 澳洲

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