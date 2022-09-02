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投票倒數2個月…拜登轉守為攻 強硬措辭、狂轟川普

編譯孫梁／綜合1日電
拜登總統1日晚間電視黃金時段在費城獨立宮對全國演說，抨擊極端主義，敦促美國人繼續捍衛民主。(美聯社)
拜登總統1日晚間電視黃金時段在費城獨立宮對全國演說，抨擊極端主義，敦促美國人繼續捍衛民主。(美聯社)

拜登總統以前熱衷談論團結，強調只要兩黨合作美國無所不能，如今距期中選舉僅有兩個月，拜登改變以往風格與策略，尖銳嚴厲批評共和黨充滿憤怒、暴力、仇恨和分裂，譴責共和黨人效忠前總統川普是擁抱「半法西斯主義」，危害美國民主，共和黨忠於川普的危險，遠大於政策分歧。

白宮過去數周的內部會議討論期中選舉策略，決定採取攻擊戰術，在宣揚拜登執政成就的同時，對共和黨進行政治撻伐，尤其是抓住川普的海湖莊園被搜出機密文件、再度面臨刑事調查的機會，告誡選民不能冒險選擇被川普綁架的共和黨。

拜登1日在費城演講的重點也是他參選總統時的主題：美國人要「為國家靈魂而戰」。民主策士史蒂芬妮·卡特(Stephanie Cutter)認為：「拜登講出選民在期中選舉該做的選擇，講得很好且時機也對。」

拜登演講既是大好機會，談到氣候變遷、就業、藥價、基礎設施和退伍軍人健保等立法勝利，但同時更加大對共和黨的政治攻擊，因為共和黨人愈來愈多地接受暴力政治言論，對美國民主構成威脅。

拜登的支持率已從夏初的谷底開始反彈，他希望民主黨選後繼續保持國會的控制權，一位顧問認為現在是關鍵時刻，曾任副總統賀錦麗發言人的MSNBC節目名嘴西蒙妮·桑德斯(Symone Sanders)說：「拜登目前的壓力極大，他認為有必要像2019至2020年選前那樣敲響警鐘。」

拜登的強勢攻擊競選策略是在白宮傳播團隊重組，包括民主黨長期策士安妮塔·鄧恩(Anita Dunn)回歸，和新聞辦公室出現許多新面孔後組成的。

拜登及其幕僚數周來拒評聯邦調查局(FBI)搜查川普的海湖莊園，以及司法部調查川普帶走白宮機密文件，但幕僚表示，拜登對川普支持者攻擊FBI辛辛那提辦公室，威脅FBI探員特別憤怒；白宮發言人說：「拜登和國會民主黨人與中產階級家庭和主流價值觀站在一起，而超保守派、『讓美國再次偉大』那群國會共和黨人卻支持極端主義。」

拜登日前在馬里蘭州集會上說：「現在是所有人都面臨挑戰的時刻，包括民主黨、無黨派和共和黨主流，我們必須更有力、堅決地拯救美國，而不是像共和黨極端派那樣摧毀國家。」

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