WSJ社論：川普「種族歧視」攻擊趙小蘭

華爾街日報發表社論指川普（左）對華裔前運輸部長趙小蘭（右）的攻擊，帶有種族歧視的意味。（美聯社資料照片）

華爾街日報發表社論，指前總統川普 依然盤踞政治舞台中心，令民主黨高興到發抖，原因在能打包票川普會遂行復仇式活動，對付共和黨同志，對前運輸部長趙小蘭 尤為惡毒，而且攻擊趙小蘭時，顯然帶有種族歧視。

社論中指出，川普正在找共和黨參院領袖麥康諾 報「血海深仇」，原因在麥康諾2021年1月6日國會暴亂事件後，譴責川普居中扮演的角色；川普形容麥康諾是「既破又迂的政客」，但麥康諾2016年讓聯邦最高法院出缺未補，對川普最終能勝選極為重要；而且川普提名的大法官人選能在參院過關，麥康諾厥功至偉。

麥康諾很聰明，無視於川普的攻擊，或許正因如此，川普最近把麥康諾妻子趙小蘭拉下來蹚渾水。川普在8月20日貼上自己Truth Social社群媒體貼文罵說，「麥康諾該把更多時間(跟金錢)用在幫(共和黨人)當選，少花時間幫他發瘋的妻子在中國發財！」

川普談到錢這個句子饒富趣味，因為他募到的競選獻金，幾乎一塊錢也沒用在幫其他共和黨人；但與麥康諾有關的政治行動委員會卻花了千百萬元，幫忙川普加持、民調很吃力的候選人當選。

華爾街日報指出，趙小蘭自小由台灣移民到美國，並非出身中國；乃父趙錫成有六個女兒，趙小蘭僅其中之一；趙錫成在紐約創辦福茂船運公司(Foremost Group)，是美國的船運公司；福茂船運專精運輸大宗商品，包括穀物，經常前往中國港口沒錯，原因在世上很多大宗商品都要出入中國；目的港是由商品老闆設定的，經營全球船運無法避開中國港口。

中國1980年代改革開放以來，無數美國公司都與中方公司做生意，雖說中國政、經改革在習近平及其政治局打理下已無希望，但跟中國做生意還是合法的；川普2019年與中方敲定第一階段貿易協定，更足證這一點。

這篇社論質疑說，難不成現在川普要把任何跟中國做生意的人，都打成叛國賊？假如趙小蘭不是華裔，很難想像川普最近會破口大罵她。但假如川普真相信自己口中講的，他當初何必邀趙小蘭當運輸部長，加入其內閣？何況2020年7月，川普還親口讚譽趙小蘭工作表現傑出。