裴林敗選警訊 共和黨憂期中選舉變成「川普公投」

聯邦調查局搜索川普在佛州寓所之後，似讓川普元氣大傷，共和黨參選人也開始感到緊張。（美聯社）

政治新聞網站Axios報導，前阿拉斯加州州長莎拉‧裴林(Sarah Palin)雖然獲前總統川普 支持，仍在阿州聯邦眾議員 特別選舉爆冷門敗選，部分共和黨 領袖私下透露，他們擔心期中選舉恐成選民對川普的公投。

Axios指出，他們默默擔心，選民對11月期中選舉的輿論將導向川普，而非共和黨有優勢的通膨或犯罪議題，而且這種情況會在全國政治版圖中上演。

裴林角逐阿州聯邦眾議員特別選舉以取代共和黨已故眾議員楊恩(Don Young)的席次，儘管她獲川普支持，仍爆冷門落敗。不過Axios指出，共和黨現在最擔心，期中選舉恐成針對川普的公投。

得到川普背書的裴林意外在阿拉斯加州眾議員補選中落敗，引起共和黨人憂心，怕期中選舉會變成選民對川普的公投。 （美聯社）

由於聯邦調查局(FBI)8月突襲調查川普在佛羅里達州的海湖莊園(Mar-a-Lago)住宅，川普自此佔據新聞版面；川普也公開和參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell，肯塔基州)互嗆，麥康諾曾批部分支持川普「讓美國再次偉大」(MAGA)理念的參院共和黨參選人不會勝選。

川普1日表示：「麥康諾發表此言論，這對一些很棒的人相當失禮。」川普更稱麥康諾對「共和黨不好」。

共和黨人希望11月期中選舉可強調經濟議題，像是民主黨執政讓通膨飆升，油價和食物價格高漲；不過民主黨現在偶見勝算，一部分是因為聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，這是由川普單一任期內指派的三名大法官所促成。

上周在紐約搖擺選區，主打維護婦女墮胎權的民主黨籍萊恩(Pat Ryan)在眾議員席次選舉中勝選，擊敗共和黨籍的莫利納諾(Marc Molinaro)；隨後堪薩斯州選民便以選票壓倒性支持保護州內的婦女墮胎權。

每日郵報(DailyMail)報導，裴林敗選說明民主黨人獲得部分選舉動能，部分共和黨人則在網路上抱怨阿州新選制。

聯邦眾議員科頓(Tom Cotton，阿肯色州)在推特稱，複選式排序投票是一種操縱選舉的「詐騙」；阿州共和黨人則表示，60%阿州選民投給共和黨人，卻因為新選制讓民主黨人勝選。

每日郵報指出，阿州在部分川普支持者的協助下，於2020年改變成當前新選制。

共和黨聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger，伊利諾州)則表示，複選式排序投票讓所有美國人都可發聲，而非僅限於黨內的極端派。