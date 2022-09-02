疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國施暴的照片。(凱爾提供)

「我打開這本記錄二次世界大戰的相簿，看到大屠殺景象映入眼簾時，完全震驚。」在明尼蘇達州明尼亞波利斯市經營當鋪多年的凱爾(Evan Kail)，大學時主修日本歷史，對於這段歷史傷痕的感受比許多人更深刻，總共約25張初步推測從未曾曝光過的日軍屠殺中國百姓的照片，充滿血腥、暴力，凱爾這幾天因此無法成眠。

凱爾原先判斷是南京大屠殺，也已在網路上瘋傳。但根據攝影 者的部分註記，部分照片拍攝地點在上海，所以尚無法連結二者關係。凱爾稍後也向記者表示，有人向他表示照片發生地部分是在上海，而非南京。

收血腥相簿 當鋪主震驚難眠

凱爾1日接受本報記者電話訪問時說，他經營當鋪同時，也時常將一些特別的物件拍成影片，上傳到推特、抖音 (TikTok)、臉書，一方面分享這些比較難看到的特別文物，同時也希望能夠為物件主與有緣人牽線交易，「但做了這麼多年生意，這次收到的物件最令我震撼」。

相簿外貌，已非常脆弱斑駁。(凱爾提供)

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國暴行的照片。(凱爾提供)

他也提到，從8月31日他將影片上傳抖音後，短短24小時點閱數已經破千萬，「我收到來自中國的海量留言與電話，也收到位於中國南京的侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館的詢問信息。」凱爾同時也試圖與美國博物館 方面聯繫，他說，目前先不會回覆各方詢問，會先請專家對照片進行鑑定，判定物件的價值。

凱爾說，周二(8月30日) 客戶A拿著一本表皮很有歷史感的相簿上門，根據轉述，相簿是由拍攝這本共700多張照片的攝影師妻子所贈送，攝影師本人已經在1980年代過世，他的另一半在處理遺物時，因為對相簿中的一些血腥照片「不舒服」，所以轉贈給熱中蒐集軍事文物的A，幾十年過去，持有這本相簿的A，希望能夠將照片出售，所以找上凱爾的當鋪。

根據這本相簿中的紀錄，照片的拍攝者是當年美國派至中國協助訓練當地軍隊的美軍席爾克(Allen, Leslie G. Jr. Sealc)，他在工作之餘熱愛攝影。

700多張照片幾乎都是二次世界大戰約1937年、1938年左右，在東南亞與中國拍攝，照片有的彩色、有的黑白，「其中大約有25張是在南京大屠殺時拍攝的黑白照，」凱爾說，看完這些照片心情相當沉重，接下來幾個晚上都無法入睡。

凱爾收到的相簿中，有20多張疑為日本在中國的暴行照片。(凱爾提供)

不過，稍後凱爾致電記者表示，有人跟他說發生地點在上海。

「尤其是被攝影者命名為『千刀萬剮』(death of a thousand cuts)的照片，令人極度不舒適且感到害怕。」其他20多張照片，還包括街頭屍體橫陳、身首異處、正在執行死刑現場等，「每一張都讓人對這段歷史暴行痛心疾首」。

這張被攝影者命名為「千刀萬剮」的照片，令凱爾難以成眠。(凱爾提供)

曾在明尼蘇達大學攻讀日本研究的凱爾說，他記得大學時的教授說過，南京大屠殺的照片與紀錄保存得很少，因為絕大部分都已經遭日人毀損，他非常訝異這位攝影師竟在現場見證歷史，希望這些歷史照片能夠由博物館收藏保存；凱爾說，「歷史總是不斷重演，我們唯一能做的就是從錯誤中汲取教訓，通過保留歷史來學習並討論。」

會不會擔心其實這些並非原檔照片？凱爾說，「即使這些照片是複製品，但至少它們引發了對話，也提供了歷史敘事、展現史實的機會。」

有關這些照片的詳細信息，可到凱爾的抖音帳號PAWN MAN查詢。

該本相簿中出現的美軍照片，標記攝於1939年的中國，尚無法查證其身分。(凱爾提供)