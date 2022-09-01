20大對台論述 可能列非和平方式統一

「中共 第20次全國代表大會」（中共20大）擬於10月16日在北京 舉行，中共總書記習近將在會上作政治報告，擘畫未來五年或更長時間的施政藍圖；在涉台方面，中方學者認為，日前中方發布的「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，全面論述中共的對台政策立場，中共20大政治報告涉台內容，可能會將反對外部勢力干預和「非和平方式」推進統一等論，述納入其中。

中共涉台學者包承柯說，在中共20大召開前，北京陸發布了第三份「台灣問題白皮書」，將新時代的對台政策做了很明確，完善的表述，就是「和平統一、一國兩制」的基本方針不改變；同時，也強調了外部勢力干預加劇，提到「非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇」，以及「一國兩制台灣方案」等。

包承柯指出，中共20大的政治報告主要以大陸內部發展問題為主，在涉台層面，上述的白皮書重要觀點以及基本的對台大政方針，可能會在報告中再次明確，以利推進兩岸和平統一，探索「一國兩制台灣方案」。

2017年習近平 在中共19大上作的政治報告，對台部分一開始就提到三個「和平」，並指要繼續堅持「和平統一、一國兩制」，強調反獨促統。不過，在時空背景變換下，中共近期一再重申「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」等強硬的一面。

北京大學台灣研究院院長李義虎近日接受「環球時報」專訪時稱，大陸對台政策也在與時俱進。他說，大陸和平統一的大門始終敞開，前提是要看台灣內部政治生態變化，特別是執政者能否接受「九二共識」及其核心意涵。