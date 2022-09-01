我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

宅邸被搜查、輔選不夠力…川普考慮延後宣布參選2024？

中共20大召開在即 中國新任總理 紐時：汪洋機會大

記者廖士鋒／綜合報導
中共確定10月16日召開20大，傳出下屆國務院總理由中國現任全國政協主席汪洋出任。圖為汪洋今年3月在北京全國政協會議中提出工作報告。(新華社)
中共確定10月16日召開20大，傳出下屆國務院總理由中國現任全國政協主席汪洋出任。圖為汪洋今年3月在北京全國政協會議中提出工作報告。(新華社)

中共20大將於10月16日在北京舉行，高層人事布局受各界矚目；紐約時報指出，中共總書記習近平將會贏得他第三個五年的總書記任期；至於中國新任總理，可能由現任中國全國政協主席汪洋或中國副總理胡春華出任。其中，汪洋出線的機會較大。

紐約時報指出，中共20大將讓習近平繼續在中共最高領導人位子上再坐五年。文章稱，雖然官方並沒有對20大習近平是否將延長任期作出明確表示，但他積累的權力以及中共官媒對他業績的大力宣揚，都暗示他有很大可能贏得第三個五年任期。

紐時形容，中共20大將在中國國內經濟成長放緩、與外國(尤其是美國)關係緊張下，揭示中國的總體政策方向和下一個領導班子陣容。現年69歲的習近平即使有把握連任，他的野心也將在中共20大面臨嚴峻考驗。這包括：他能在多大程度上，把自己的人馬安插到下屆領導班子？以及他是否會在20大釋放繼任者的訊號？還是推遲到以後再決定？

紐時認為，習近平的接班人目前還沒出現。許多專家認為，習將不會在中共20大確認接班人，讓他能在未來幾年保持影響力。

此外，文章直指中國總理李克強似乎沒有挑戰習近平政策之力，且按照中國憲法規定，他將卸任，未來可能會由現年59歲的胡春華、或者67歲的汪洋，出任總理之位。

不過習近平連任之路並非全無波折，文章認為，20大召開前的這一年對中國來說頗為艱難，不穩定的局面引發外界對習已遭到削弱的猜測，他的政策也易受競爭對手挑戰，包括「清零」、失業率飆高、中俄與中美關係等。文章評估，習在20大上很可能會強調須更加重視「國家安全」，以及「共同富裕」。

中共總書記習近平日前確定10月16日舉行中共20大。圖為習近平2017年10月2...
中共總書記習近平日前確定10月16日舉行中共20大。圖為習近平2017年10月24日出席中共19大。(美聯社)

中共 習近平 紐約時報

上一則

極端高溫持續 加州籲勿幫電動車充電

下一則

裴林阿州落選／專欄作家：裴林是「川普主義」的祖母

延伸閱讀

中共20大倒數 分析：習近平用人 不拘泥年齡限制

中共20大倒數 分析：習近平用人 不拘泥年齡限制
不受裴洛西訪台影響 白宮：拜習會安排工作仍積極進行

不受裴洛西訪台影響 白宮：拜習會安排工作仍積極進行
中共20大將登場 習近平任期、政治局人事成焦點

中共20大將登場 習近平任期、政治局人事成焦點
習近平邁向第3任 中共20大10月16日召開

習近平邁向第3任 中共20大10月16日召開

熱門新聞

「無聲辭職」是當前美國「抖音」熱門話題趨勢。(取自抖音)

「無聲辭職」年輕世代工作熱忱低、不做無薪任務

2022-08-22 06:27
專家警告，若真的出現經濟衰退，全美房地產價格將平均暴跌20%。圖為加州拍達路瑪地區的房屋。(Getty Images)

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

2022-08-27 23:21
美國政府今天表示，將暫停由4家中國航空公司執飛、共26個從美國飛往中國的航班，。圖為2021年12月26日的紐約市甘迺迪機場。（路透）

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

2022-08-25 20:11
川普的海湖莊園日前遭到FBI搜索。（美聯社）

舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他

2022-08-27 13:09
麻省理工學院教授陳剛因為曾遭司法部間諜罪調查，決定退出聯邦資助研究。(路透)

「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究

2022-08-27 10:07
圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。歐新社

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

2022-08-26 12:34

超人氣

更多 >
退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」
這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算
王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」

王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」