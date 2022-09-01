中共20大召開在即 中國新任總理 紐時：汪洋機會大

中共確定10月16日召開20大，傳出下屆國務院總理由中國現任全國政協主席汪洋出任。圖為汪洋今年3月在北京全國政協會議中提出工作報告。(新華社)

中共 20大將於10月16日在北京舉行，高層人事布局受各界矚目；紐約時報 指出，中共總書記習近平 將會贏得他第三個五年的總書記任期；至於中國新任總理，可能由現任中國全國政協主席汪洋或中國副總理胡春華出任。其中，汪洋出線的機會較大。

紐約時報指出，中共20大將讓習近平繼續在中共最高領導人位子上再坐五年。文章稱，雖然官方並沒有對20大習近平是否將延長任期作出明確表示，但他積累的權力以及中共官媒對他業績的大力宣揚，都暗示他有很大可能贏得第三個五年任期。

紐時形容，中共20大將在中國國內經濟成長放緩、與外國(尤其是美國)關係緊張下，揭示中國的總體政策方向和下一個領導班子陣容。現年69歲的習近平即使有把握連任，他的野心也將在中共20大面臨嚴峻考驗。這包括：他能在多大程度上，把自己的人馬安插到下屆領導班子？以及他是否會在20大釋放繼任者的訊號？還是推遲到以後再決定？

紐時認為，習近平的接班人目前還沒出現。許多專家認為，習將不會在中共20大確認接班人，讓他能在未來幾年保持影響力。

此外，文章直指中國總理李克強似乎沒有挑戰習近平政策之力，且按照中國憲法規定，他將卸任，未來可能會由現年59歲的胡春華、或者67歲的汪洋，出任總理之位。