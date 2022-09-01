中共無人機再擾台 柯比籲勿升高情勢

白宮國安會戰略溝通協調官柯比31日再次強調「改變(台海)現狀是不可接受的」，美國不會承認、不會同意，也不會停止表達擔憂。(美聯社)

台灣國防部發布中共 軍力報告書，審視共軍近年軍備發展、演訓活動，檢視「損小、效高、快打、速決」用兵理念，對台可能行動包含認知作戰、灰色地帶、聯合軍事威懾、聯合海空封鎖、奪占外離島、斬首作戰、聯合火力打擊、全面進犯等八種。並估計中共火箭軍部隊已具有遏制核戰的能力，預估至2027年可對包括台灣在內的第一島鏈進行遠距精準打擊。

台國防部表示，中共在非軍事行動上，除中共海上民兵利用漁船掩飾身分，於休漁期配合海軍及海警部隊於台灣周邊海域從事聯合訓練，增加海巡兵力應對負荷，同時也以飛行器侵擾，運用民用航空器、無人機或探空氣球等接近台灣外、離島或本島周邊區域，遂行監偵、侵擾、測試活動。

為因應共軍可能對台的「斬首」行動，台灣負責中樞防務的憲兵指揮部已計畫耗資1億3675萬餘元，在明年一年內，換裝五輛防止「暴亂、騷亂」的機動指揮車，確保「指揮機制」正常運作。

另外，在台灣實施對中國侵擾金門的無人機實彈驅離措施後，31日中方繼續有3批、3架次的無人機飛入大膽、草嶼及烈嶼地區；金防部表示，守軍以實彈進行防衛射擊驅離，無人機快速飛離並進入廈門。中方近來頻頻出現使用無人機干擾的「灰色地帶」策略，甚至也引起日本自衛隊戰機因無人機行經沖繩而緊急升空因應。

白宮對此也表達關切。白宮國安會戰略溝通協調官柯比 (John Kirby)31日在電話簡報會表示，「改變現狀是不可接受的，美國不會承認、不會同意，也不會停止表達擔憂。」他表示，沒有理由這麼做，沒有理由升高局勢緊張，沒有理由改變現狀，因為美國的「一個中國」政策沒有改變。柯比表示，拜登政府注意到相關報導。

事實上，北京 從美國眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台之前就開始醞釀，想永久地改變台灣附近的現狀，並為其種種行為和行動創造新常態。

柯比表示，鑑於北京採取的種種不必要的挑釁行動，台灣領導人對此表達憂慮是可以理解的；美國不支持以武力或任何片面行動改變現狀，不支持台灣獨立，這些都是美國的政策。

柯比說，北京只是把議長訪台當作藉口，實施那些他們想要創造新現狀的行動，也正是目前大家看到的種種作為，這些是不可接受的，美國不會停止反駁中國主張的合法性。