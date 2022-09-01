白宮說法：不受裴洛西訪台影響 拜習會安排中

白宮國安會戰略溝通協調官柯比。(美聯社)

美中兩國圍繞美國眾院議長裴洛西 訪台而引發的紛爭仍在發酵，儘管有跡象表明，雙方有意修補關係，關鍵的溝通管道仍保持通暢，然而雙方對抗性愈來愈強，除了中方單方面暫停與美國為數不多的合作外，計畫中兩國元首拜登 總統與中國國家主席習近平 的首次面對面會晤有可能破局；但白宮官員表示，安排會面的工作仍在繼續。

拜登與習近平在7月底通電話後即傳出美中官員籌畫兩人面對面會晤，華盛頓郵報曾報導，習近平通話時要求拜登阻止裴洛西訪台未遂，會晤破局的消息於是不踁而走。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)31日表示，目前仍計畫拜登與習近平在某個時候面對面會晤，但不清楚何時舉行。

他在記者問及會晤安排是否取得進展時時說，「我們仍在研究日期、地點及團隊，這些工作仍在繼續，但尚未解決。」

拜登和習近平都有望參加11月在印尼峇里島舉行的20國集團(G20)峰會，極可能藉此機會碰面。

中方單方面暫停與美方為數不多的合作，包括禁毒及以及氣候談判，同時停止了軍方高層的對話，作為反制裴洛西訪台的措施；中國外交部31日重申，在消除裴洛西訪台所造成的負面影響之前，不會同意恢復對話。

外交部在給路透的書面聲明中說，「美方應消除裴洛西竄訪台灣的負面影響，這是中美氣候變化合作不可或缺的條件。」

柯比對中國反應的態度是「非常不幸」，並認為「這些溝通渠道至少應保持開放，以幫助減少誤判的機會，特別是在爭議激烈的地區，無論是南海還是台灣海峽。」

雖然他透露，兩國軍隊仍然可以在較低級別展開溝通，但氣候和毒品問題的渠道仍然關閉。

美國氣候特使柯瑞(John Kerry)稍早表示，美中氣候談判的暫停是對整個世界的懲罰，他30日對英國金融時報說，希望習近平恢復談判，同時期望11月在埃及舉行2022年聯合國氣候變化會議(UNFCCC COP 27)之前，能夠修復美中關係。