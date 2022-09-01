白宮說法：不受裴洛西訪台影響 拜習會安排中
美中兩國圍繞美國眾院議長裴洛西訪台而引發的紛爭仍在發酵，儘管有跡象表明，雙方有意修補關係，關鍵的溝通管道仍保持通暢，然而雙方對抗性愈來愈強，除了中方單方面暫停與美國為數不多的合作外，計畫中兩國元首拜登總統與中國國家主席習近平的首次面對面會晤有可能破局；但白宮官員表示，安排會面的工作仍在繼續。
拜登與習近平在7月底通電話後即傳出美中官員籌畫兩人面對面會晤，華盛頓郵報曾報導，習近平通話時要求拜登阻止裴洛西訪台未遂，會晤破局的消息於是不踁而走。
白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)31日表示，目前仍計畫拜登與習近平在某個時候面對面會晤，但不清楚何時舉行。
他在記者問及會晤安排是否取得進展時時說，「我們仍在研究日期、地點及團隊，這些工作仍在繼續，但尚未解決。」
拜登和習近平都有望參加11月在印尼峇里島舉行的20國集團(G20)峰會，極可能藉此機會碰面。
中方單方面暫停與美方為數不多的合作，包括禁毒及以及氣候談判，同時停止了軍方高層的對話，作為反制裴洛西訪台的措施；中國外交部31日重申，在消除裴洛西訪台所造成的負面影響之前，不會同意恢復對話。
外交部在給路透的書面聲明中說，「美方應消除裴洛西竄訪台灣的負面影響，這是中美氣候變化合作不可或缺的條件。」
柯比對中國反應的態度是「非常不幸」，並認為「這些溝通渠道至少應保持開放，以幫助減少誤判的機會，特別是在爭議激烈的地區，無論是南海還是台灣海峽。」
雖然他透露，兩國軍隊仍然可以在較低級別展開溝通，但氣候和毒品問題的渠道仍然關閉。
美國氣候特使柯瑞(John Kerry)稍早表示，美中氣候談判的暫停是對整個世界的懲罰，他30日對英國金融時報說，希望習近平恢復談判，同時期望11月在埃及舉行2022年聯合國氣候變化會議(UNFCCC COP 27)之前，能夠修復美中關係。
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