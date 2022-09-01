聯合國新疆報告點名酷刑 中恐涉危害人類罪
聯合國人權事務高級專員巴舍萊(Michelle Bachelet)31日在離任前一刻，公布了各方關注的中國新疆人權報告，指出中國在新疆地區對維吾爾人及其他穆斯林所實行的歧視性拘留措施，可能構成危害人類罪行；報告中列舉了中國最近數年的「嚴重」侵犯人權行為及酷刑模式，但沒有美國及西方國家慣常指責的「種族滅絕」(genocide)。
這份長達48頁的報告要求聯合國及國際社會「緊急關注」北京在剷除恐怖主義時侵犯人權的行為。
巴舍萊今年5月到新疆訪問後，對於是否發表報告一直受到中國及西方國家的壓力，也成為了中國與西方國家在維吾爾族人問題上的外交拉鋸戰。
西方外交官及聯合國官員表示，這份報告已經準備好幾個月，中國多次要求不要發表，稱是抹黑中國的一部分，但在巴舍萊四年任期僅餘下幾分鐘前發表了。
報告在很大程度上證實了維權組織及其他人士長期以來的說法，也讓受害者及其家人表達了多年來對中國在新疆的政策的憤怒，其背後原因是注入了聯合國的力量。
報告指出，在2017年至2019年期間，根據中國打擊恐怖主義及極端主義的政策，新疆發生了「嚴重侵犯人權行為」，其中特別提到了維吾爾人和其他以穆斯林為主的社區。
報告說，在中國所謂的「職業技能教育培訓中心」內出現了「酷刑模式」，存在可信的酷刑或虐待指控，包括性暴力在內。報告指出，在新疆「任意和歧視性拘留」維族組織成員，通過剝奪他們「基本權利……的行動，可能構成國際罪行，特別是危害人類罪」。
報告部分內容是訪問了一些曾被拘留者，以及八個拘留中心內的人士撰寫而成，報告的作者說中國不願意提供信息，對要求獲得某些特定信息，中國都沒有正式回應。
聯合國人權辦公室表示，它無法證實新疆拘禁營內有多少人被關押，但至少在2017年至2019年期間，「有理由斷定發生了大規模任意拘留的模式」。
中國現已關閉了許多西方稱為「集中營」的「「職業技能教育培訓中心」，但外界認為仍有數以十萬計的人繼續被拘禁。
報告說，中國刑法對恐怖主義、極端主義及公共安全罪行的定義模糊不清且範圍甚廣，因而尤其令人擔憂，這亦可能使犯有輕微罪行或參與受國際人權法保護的活動的人，也會遭到長時間監禁。
對於聯合國人權辦公室這份報告，中國指稱漠視新疆各族人民在人權方面所取得的成就，並指基於反華勢力編造的虛假信息及謊言，歪曲中國法律，大肆抹黑中國，干涉中國內政。
值得關注的是，美國等西方國家指責北京在新疆犯下種族滅絕罪行，但這份報告完全沒有提到種族滅絕。
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