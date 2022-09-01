聯合國新疆報告點名酷刑 中恐涉危害人類罪

聯合國公布新疆人權調查報告，指新疆集中維吾爾人的再教育營嚴重違反人權，涉違反人類罪。（美聯社）

聯合國 人權事務高級專員巴舍萊(Michelle Bachelet)31日在離任前一刻，公布了各方關注的中國新疆 人權報告，指出中國在新疆地區對維吾爾 人及其他穆斯林所實行的歧視性拘留措施，可能構成危害人類罪行；報告中列舉了中國最近數年的「嚴重」侵犯人權行為及酷刑模式，但沒有美國及西方國家慣常指責的「種族滅絕」(genocide)。

這份長達48頁的報告要求聯合國及國際社會「緊急關注」北京在剷除恐怖主義時侵犯人權的行為。

巴舍萊今年5月到新疆訪問後，對於是否發表報告一直受到中國及西方國家的壓力，也成為了中國與西方國家在維吾爾族人問題上的外交拉鋸戰。

新疆烏魯木齊市達坂城區一個官方稱為「職業技能教育培訓中心」的塔樓。人權團體懷疑，這就是中共關押維吾爾人的地方。(路透)

西方外交官及聯合國官員表示，這份報告已經準備好幾個月，中國多次要求不要發表，稱是抹黑中國的一部分，但在巴舍萊四年任期僅餘下幾分鐘前發表了。

報告在很大程度上證實了維權組織及其他人士長期以來的說法，也讓受害者及其家人表達了多年來對中國在新疆的政策的憤怒，其背後原因是注入了聯合國的力量。

報告指出，在2017年至2019年期間，根據中國打擊恐怖主義及極端主義的政策，新疆發生了「嚴重侵犯人權行為」，其中特別提到了維吾爾人和其他以穆斯林為主的社區。

報告說，在中國所謂的「職業技能教育培訓中心」內出現了「酷刑模式」，存在可信的酷刑或虐待指控，包括性暴力在內。報告指出，在新疆「任意和歧視性拘留」維族組織成員，通過剝奪他們「基本權利……的行動，可能構成國際罪行，特別是危害人類罪」。

報告部分內容是訪問了一些曾被拘留者，以及八個拘留中心內的人士撰寫而成，報告的作者說中國不願意提供信息，對要求獲得某些特定信息，中國都沒有正式回應。

聯合國人權辦公室表示，它無法證實新疆拘禁營內有多少人被關押，但至少在2017年至2019年期間，「有理由斷定發生了大規模任意拘留的模式」。

中國現已關閉了許多西方稱為「集中營」的「「職業技能教育培訓中心」，但外界認為仍有數以十萬計的人繼續被拘禁。

報告說，中國刑法對恐怖主義、極端主義及公共安全罪行的定義模糊不清且範圍甚廣，因而尤其令人擔憂，這亦可能使犯有輕微罪行或參與受國際人權法保護的活動的人，也會遭到長時間監禁。

對於聯合國人權辦公室這份報告，中國指稱漠視新疆各族人民在人權方面所取得的成就，並指基於反華勢力編造的虛假信息及謊言，歪曲中國法律，大肆抹黑中國，干涉中國內政。

值得關注的是，美國等西方國家指責北京在新疆犯下種族滅絕罪行，但這份報告完全沒有提到種族滅絕。