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拜登成「票房毒藥」搖擺州民主黨人盼輔選僅止於募款

編譯洪毅／綜合30日電
期中選舉選戰在勞工節後正式展開，拜登總統30日在賓州宣達反抗犯罪的重視治安訊息，但他的民望仍然偏低，各州各級民主黨候選人都他切割，不要拜登站台助選。(美聯社)
期中選舉選戰在勞工節後正式展開，拜登總統30日在賓州宣達反抗犯罪的重視治安訊息，但他的民望仍然偏低，各州各級民主黨候選人都他切割，不要拜登站台助選。(美聯社)

拜登總統目前的聲望已經走出谷底，但依然處低迷，隨著期中選舉的愈來愈接近，部分民主黨參選人擔心拜登的站台輔選反成「票房毒藥」，但又不便直接切割，導致其處境如在走鋼索；而這種進退維谷的壓力，以搖擺州的民主黨候選人尤甚。

紐約時報報導，拜登的聲望目前依然不佳，國家廣播公司(NBC)本月的民調顯示，其滿意度與不滿意度為42%對55%；一名面臨艱困選戰的民主黨要員私下表示，他不認為搖擺選區的候選人會願意「高調希望拜登來輔選」。

該要員表示，白宮想表明「他們回來了」，但這恐怕與事實「脫節」；還有數名民主黨人私下表示，他們希望拜登的輔選能夠「僅止於募款即可，最好少些出現在競選場合」。

搖擺選區候選人的壓力尤甚，若想要「樂於」與拜登同台，可能要有些前提；例如在俄亥俄州，競選聯邦參議員的萊恩(Tim Ryan)預料會在9月英特爾(Intel)半導體廠動工儀式上與拜登同台，因為這是來自聯邦政府的支持下啟動的。

但是萊恩仍與拜登保持距離，其發言人表示，他們對拜登及其他州來的要員「不熱衷」；在賓州，競選聯邦參議員的副州長費特曼(John Fetterman)發言人也似有類似說法，表示不會在拜登造訪匹茲堡的時候與他同台，儘管之後會與他討論政策。

角逐連任的賓州聯邦眾議員卡萊特(Matt Cartwright)與對手的民調接近程度居全國前列，其在本月曾直接表示，他們不會邀請拜登站台。

卡萊特還說，他不怕遭到拜登拖累，因為選民知道他與拜登不同，「如果我只是個普普通通的民主黨人，我才需要擔心這件事」；而著重於自己與拜登並不相同的民主黨候選人，不僅止於卡萊特。

在內華達州，爭取連任的聯邦參議員馬斯多(Catherine Cortez Masto)公開表示反對減免學貸政策；俄亥俄州聯邦眾議員馬西·卡普圖爾(Marcy Kaptur)則資助抨擊拜登將俄州太陽能產業拱手讓給中國的廣告。

民主黨策士柯菲尼斯(Chris Kofinis)就表示，這次選舉「白宮無法『罩』你」，候選人得自己專助於政策議題，或是對手的弱點上。

拜登 民主黨 俄亥俄州

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