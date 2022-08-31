拜登賓州演說痛斥MAGA 首次強烈捍衛FBI

拜登總統30日賓州演講，主題是反犯罪的治安議題，試圖為民主黨的期中選舉定下主軸政見。(美聯社)

拜登 總統30日在賓州 校園演講中，藉機痛斥「國會裡的讓美國再度偉大(MAGA)共和黨人」，指這群人拒絕譴責國會暴亂事件而今成為聯邦調查局(FBI )偵查對象；他並在11月期中選舉前將民主黨刻畫為「真正守法的政黨」。

美聯社報導，拜登在這場以犯罪預防為主軸的演說中，趁勢抨擊前總統川普的盟友，他們在川普的佛州海湖莊園遭FBI搜索後，呼籲裁撤FBI經費。

這是FBI本月8日突襲海湖莊園遭挺川人士撻伐、部分FBI職員面臨死亡威脅後，拜登首次以強烈措辭捍衛FBI。

賓州聯邦參議員一席對兩黨在參院的勢力至為關鍵，拜登與川普都在賓州全力輔選。圖為拜登總統30日在賓州支持者演講。(美聯社)

拜登在賓州維克斯大學(Wilkes University)演講時說，「看到FBI遭受新攻擊，威脅執法人員及其家人的安全，令人作嘔，他們只是執法與盡忠職守，我反對刪減警察和FBI的經費。」

拜登這番言論與往常策略迥異，FBI搜查海湖莊園後，拜登一直避談此事；拜登另暗指川普盟友、聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)警告，若川普最終被起訴，恐出現「街頭喋血」。

拜登說：「打開電視，看到資深參議員和議員說，若發生這些事會看到街頭喋血？我們究竟身處何處？」

拜登還說：「國會裡的MAGA共和黨朋友們，別告訴我，你們支持執法單位卻不願譴責國會暴亂。」

距離期中選舉還有兩個多月，當局搜索海湖莊園有所司法調查成果後，選情轉向稍微有利民主黨，拜登慘淡的施政支持率也略回升；拜登近期加強抨擊共和黨的力道，他上周在華府一場政治演說中，把共和黨的意識形態比作「半法西斯主義」。

這場造勢風格的校園演說是拜登在一周內三度造訪他的出生地的第一場；賓州州長選情激烈，該州的參院之爭可能決定民主黨能否保有國會多數地位；川普則訂9月3日在賓州造勢。

民主黨相信，賓州是他們改變參院兩黨勢均力敵情況的關鍵，而若一併拿下州長職位，將決定關鍵賓州的2024年大選選情，賓州目前仍飽受川普無理據的選舉被竊論困擾。

拜登訂9月1日到費城發表以民主為主題的演說，白宮表示，拜登將闡明誰為民主價值奮鬥；9月5日則會出席匹茲堡勞工節遊行。