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參院這席不能輸 拜登6天3訪賓州 川普輔選站台

編譯孫梁／綜合30日電
賓州聯邦參議員一席，對參院兩黨勢力消長至為關鍵。圖為頭戴「婦女挺川普」紅帽的川普支持者30日在賓州向經過的拜登總統車隊示威。(美聯社)
賓州聯邦參議員一席，對參院兩黨勢力消長至為關鍵。圖為頭戴「婦女挺川普」紅帽的川普支持者30日在賓州向經過的拜登總統車隊示威。(美聯社)

拜登總統在勞工節前的六天將三訪賓州，包括為期中選舉展開競選活動，期間前總統川普也將抵達拜登首訪賓州的維克斯-巴爾市(Wilkes-Barre)，為他背書的候選人站台，將是川普在聯邦調查局(FBI)搜查佛羅里達州海湖莊園後首次參加競選集會，前後任總統的賓州輔選之行將形塑今年期中選舉的主軸。

無論是民主黨還是共和黨，試圖在期中選舉後成為參院多數，很難想像缺少賓州的一席。兩黨領袖都認為賓州的參院席位爭奪至關重要，超過州長競選的聲勢。

拜登30日首先到訪他的家鄉史克蘭頓(Scranton)附近的維克斯-巴爾市，重點是為警察提供資助和打擊犯罪；9月1日二訪賓州是在費城發表演講，白宮稱演講的主題是「繼續為國家之魂而戰」；9月5日勞工節當天拜登將三訪賓州，在匹茲堡非正式拉開期中選舉的序幕，匹茲堡是拜登三年前開始競選總統的城市。

川普預計9月3日到維克斯-巴爾市參加競選集會時，他背書的國會參議員共和黨提名人奧茲(Mehmet Oz)和州長候選人馬垂諾(Doug Mastriano)均將出席。

奧茲是與民主黨的賓州副州長費特曼(John Fetterman)角逐國會參院席位，費特曼5月在黨內初選前中風，但仍贏得初選，經治療後已恢復競選活動；而奧茲提到對手的健康問題引發質疑，近來在共和黨的「參選人品質」辯論中成為焦點，不過參院共和黨領袖麥康諾29日仍表示，他有信心奧茲會勝選。

費特曼的競選團隊表示，費特曼勞工節將到匹茲堡與拜登會面，預期將就大麻合法化問題向拜登施壓。

州參議員馬垂諾作為川普的忠實粉絲，不承認並抗議2020年大選結果，他支持禁止墮胎，與民主黨的州長候選人、州檢察長沙皮諾(Josh Shapiro)的立場南轅北轍。

賓州 拜登 期中選舉

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