海湖莊園案模糊焦點 共和黨金主募款：少談川普 多批拜登

前總統川普近日被司法部搜索國家機密文件一事，狼狽不堪。共和黨金主與募款專家都焦慮萬分，希望大家多批拜登，談少川普。(美聯社)

川普 位於佛羅里達州的「海湖莊園」宅邸被搜，事涉國家機密檔案，川普支持者警告，若川普遭起訴，不惜引爆內戰，迫使共和黨 再度面對「川普情結」，募款人反映金主心聲認為多談拜登才是正辦，袒護川普贏不了11月期中選舉 。

搜索令聲請書所列理由26日曝光，替川普辯護的共和黨人得知，川普真有可能把極機密檔案帶回家之後，就噤聲不語了。他們明白，若川普選擇在期中選舉之前就宣布參選2024年總統，那整個期中選舉的氣氛馬上轉變成對川普個人的公投，共和黨候選人再怎麼攻擊拜登的執政缺失，都不及替川普擋箭重要。

川普好友、前國會眾院議長金瑞契說，「共和黨應專心致力打敗民主黨，讓每個民主黨候選人名字前面冠上拜登兩字。共和黨該專注的是贏得11月的選舉，川普替自己辯護毫無問題，他自己就辦得到。」

可是，川普不理會國家檔案館和司法部的合法要求，拒不交出美國最敏感的機密文件，把這些檔案藏在沒有安全保障的地下室，讓共和黨人越來越焦慮不安，一位募款大將就以「極度沮喪」形容大金主們的心情。

這位募款大將說，問題是，黨內有沒有表達這種沮喪感的意願；他說，「沮喪是真有其事，除了不知有必要感到沮喪的人之外，幾乎全黨無不備感沮喪。」

川普得勢、掌權時代，共和黨內不乏私底下表達對他不滿之人，更不乏「勉強替他辯護」的情緒。政壇預判期中選共和黨眾院可能大贏變小贏、參院多數黨領袖可能仍是民主黨的舒默，讓共和黨更得面對「要不要放下川普」的問題。

有些共和黨操盤手，如愛阿華州批評川普不遺餘力的科卻爾(David Kochel)認為這都是媒體過度「吹捧」川普的結果，「我們看多了。」但是，這回川普要面對的問題和過去有本質上的不同；首先，他已經沒有總統的權柄，再者，他閃避媒體已有好一陣子，住宅被搜索後才再度成為媒體的焦點。