避車諾比核災重演 IAEA代表團赴烏 視察遭砲擊核電廠

國際原子能總署署長葛羅西(中)率領專家親訪烏克蘭札波羅熱核電廠，評估受損情形及核洩漏風險。(Getty Images)

國際原子能總署(IAEA)代表團29日啟程前往烏克蘭 ，視察俄羅斯 占領區的札波羅熱核電廠 。俄烏雙方都指責對方砲擊核電廠，全世界對IAEA的實地考察期待已久，希望避免類似車諾比(Chernobyl)核電廠1986年發生的核洩漏災禍。

札波羅熱核電廠在俄烏戰爭之初就被俄羅斯占領，並一直由烏克蘭工人運營。IAEA總幹事葛羅西(Rafael Grossi)數月來希望到電廠訪問，他29日表示這一天終於來臨，說「IAEA的支援已在路上」。

IAEA將檢查核電廠的緊急防護設施、評估損失、確定電廠的基本安全性能與安全機制，以及評估操控人員的工作環境。

烏克蘭戰事波及俄軍占領的札波羅熱核電廠，圖為衛星圖像顯示核電廠外圍冒出白煙。(美聯社)

葛羅西領導的小組在戰爭初期曾到車諾比核電廠考察，他29日抵達基輔後，烏克蘭外交部長說：「這將是IAEA史上最艱巨的使命。」

克里姆林宮發言人表示，俄羅斯將保證IAEA考察使命的安全，並呼籲其他國家向烏克蘭施壓，迫使其停止砲擊札波羅熱核電廠及周邊地區。

為凸顯核電廠面臨的安全威脅，烏克蘭和俄羅斯大力譴責對方向核電廠附近地區開砲，電廠上周一度出現斷電，由於洩露風險增大，當地官員向附近居民發放抗輻射碘片。

烏克蘭核能主管部門警告說，俄羅斯試圖掩蓋將札波羅熱核電廠作為軍事用途的計畫，「占領者為準備IAEA的到來，對電廠工人施壓，以防他們洩露占領者在工廠的罪行和作為軍事基地的證據。」

烏克蘭譴責俄羅斯對核電廠附近地區發動新的火箭和砲火攻擊，加劇了人們對可能大規模洩露的擔憂。但迄今為止，核電廠的六座反應爐均工作正常。

烏克蘭指責俄羅斯是將核電廠作為人質，以儲存武器和向附近地區發動攻擊，而莫斯科則指責烏克蘭魯莽地向核電廠射擊。