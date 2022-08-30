美軍援烏克蘭 彈藥庫拉警報 官員憂：庫存低到不舒坦

美國軍援烏克蘭，大量減低了美軍庫存彈藥。圖為美國援烏的155厘米口徑砲彈。(美聯社)

烏克蘭 戰爭讓美國彈藥庫的火砲彈藥銳減，加上國防部 補充武器的速度緩慢，部分官員擔心美軍的應戰能力恐受到彈藥短缺影響。

華爾街日報29日引述國防官員說法報導，過去六個月以來，美軍馳援烏克蘭16套高機動性多管火箭系統(Himars)、數以千計的槍械、無人機、飛彈及其他設備，其中又以美製彈藥最多，影響美軍應對潛在威脅的能力與砲彈庫存。

美國援助烏克蘭最致命的武器是M777 155公厘榴彈砲(The M777 155mm howitzers)，每一枚重達100磅，可以精準擊中數十哩以外的目標。

截至本月24日，美軍已提供烏克蘭多達80萬6000枚M777 155公厘榴彈砲，且拒絕透露今年初原本有多少庫存。

一位國防部官員透露，M777 155公厘榴彈砲的庫存近幾周「低到令人不舒坦」，但由於美軍並未介入任何主要軍事衝突，現狀還不至於嚴重，「但這不會是我們想進入戰鬥模式的預期彈藥庫存量」。

陸軍上次出動榴彈砲，是上星期襲擊伊朗撐腰的敘利亞團體。

美軍表示，軍方「以軍火工業為基礎，鑽研如何在支持烏克蘭之餘，也保障自主供應需求」。

美軍已要求國會每年撥款5億元革新陸軍彈藥廠，美軍目前仰賴既有合約增加彈藥產能，但未簽署新約以補足更多的庫存量。

美軍官員透露，考量烏軍對彈藥的需求，參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)已每月審查美軍彈藥庫的情況，判斷是否適切。

消息人士透露，彈藥短缺並非單純因為經費不足。

美方本周宣布將編列近30億元長期預算 協助烏克蘭，這讓援烏總經費來到140億元，而國防部明年預定編列7730億元預算。

華府智庫「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)資深研究員瑪肯西‧伊格蘭(Mackenzie Eaglen)說：「這是眾所周知、可預見且可事先提防的，更能輕易解決。」