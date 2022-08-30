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烏軍拚收復 反攻南部有斬獲 突破俄軍防線

編譯柯立偉／綜合29日電
烏克蘭宣稱已在南部展開反攻，努力收復赫爾松，圖為俄軍飛彈攻擊下，殘破的烏克蘭城鎮。(Getty Images)
烏克蘭宣稱已在南部展開反攻，努力收復赫爾松，圖為俄軍飛彈攻擊下，殘破的烏克蘭城鎮。(Getty Images)

烏克蘭南部軍區司令部發言人娜塔莉亞‧胡梅紐克(Nataliya Humeniuk)證實烏克蘭軍隊28日晚間發動攻勢，砲擊俄國占領區的橋樑、彈藥庫與軍事設施，意圖奪回俄羅斯在戰爭初期占領的領土；不過由於事涉軍事機密，烏國官員拒絕透露詳情，俄國先是否認、之後淡化這項行動，讓外界很難評估這些行動的範圍和影響。

胡梅紐克說：「確實有消息，而這個消息對所有人而言都是很大的鼓舞，我們只需耐心等待」；烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)的顧問阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovych)則進一步具體說明，指烏軍已在幾個地方有實質性進展，突破俄軍防線，幾乎完全切斷了俄軍在第聶伯河(Dnipro River)的補給線。

還有烏克蘭官員透露，烏軍使用美方提供的武器，精準擊中第聶伯河橋樑，並在克里米亞半島發動襲擊，摧毀至少八架俄羅斯戰機，赫爾松(Kherson)及附近城鎮的彈藥庫等俄軍重要軍事設施也遭攻擊，當地一些未撤離的民眾在推特、臉書等社群媒體上發布的照片及視頻說明了29日當天該地區的多起爆炸事件。

28日晚間開始的反攻行動事實上是一場豪賭，如果烏克蘭成功收回被占領區，不只可以提振軍民士氣，更能成為烏國說服西方盟國繼續提供支援的強有力證明；但若失敗，即使西方盟國不太可能「翻臉不認人」、不續提供武器支援，但確實會讓莫斯科當局鞏固在烏東、烏南等占領區的控制權。

對於烏克蘭的反攻行動，俄羅斯官方回應冷淡，最初還試圖否認烏克蘭在烏南地區有反攻行動，直至29日才又發出聲明表示烏克蘭襲擊行動失敗，遭俄軍擊退；但有一名長期與俄軍密切往來的軍事部落客卻聲稱，烏軍突破俄羅斯防線，成功控制蘇奇史塔維克鎮(Sukhiy Stavok)，雖然在多次戰鬥中雙方互有來往，但烏克蘭試圖在俄軍占領區擴建橋頭堡；這名軍事部落客對烏俄最新戰況的「報導」，未獲任何機構證實。

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