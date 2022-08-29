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庫許納出書「出淤泥而不染」？ 難和岳父川普畫界線

編譯洪毅／綜合28日電
前總統川普女婿庫許納（後）的回憶錄甚受歡迎，他的名聲及新書銷售，與川普難斷關係。(Getty Images)
前總統川普女婿庫許納（後）的回憶錄甚受歡迎，他的名聲及新書銷售，與川普難斷關係。(Getty Images)

前總統川普女婿、於川普任內擔任白宮高級顧問的庫許納(Jared Kushner)出版的回憶錄甚受歡迎，但是陷入微妙處境：庫許納對外想表現出自己獨立於川普之外，但是他的名聲來源，以及新書銷售，卻始終存在與川普千絲萬縷的難斷關係。

「紐約時報」報導說，庫許納以「打破歷史」(Breaking History)為題的白宮回憶錄，是一本內容經過精心揀選，既是川普四年執政的「淨化版」，又將自己打造成在白宮內大展身手的年輕新星，且「出淤泥而不染」，不致沾染到各種政治塵埃。

例如庫許納曾在受訪時說，他為白宮提供了「政治圈外之人的觀點」，而且這些觀點是具備國際視野的，譬如庫許納就曾說，在他進入白宮之前，恐怕不會有人認為有辦法在取悅巴勒斯坦前，讓阿拉伯世界與以色列和平共處。

但是就算面對的主持人多半對川普友好，庫許納依然得面對如對大選舞弊陰謀論、1月6日國會暴動事件等議題；而遇到此類「塵埃很厚」的問題，庫許納的「侃侃而談」即消失得幾乎無影無蹤。

庫許納曾經被問到：「是否同意川普因為嚴重選舉舞弊而輸掉大選？」而庫許納的回答是：「我認為這當中存在很多種說法，不同的人看到不同的理論，就會有各種各樣的看法」或是說，當時的喧囂是「關乎選舉誠信且為國家迫切需要的思辨」。

2016年競選時，川普陣營曾攻訐喜萊莉·柯林頓私帶政府文件，當時庫許納就是積極推動者；但是現在的川普也身陷同樣的問題，對此庫許納的回答是：「川普的執政風格非常特殊，關於他帶著文件這件事，我覺得他是在做他覺得合適的事情。」

庫許納的回憶錄得到川普本人的認可，曾說他「以此書為榮」，可列為「必讀書單」之中；他的「拯救美國政治行動委員會」(Save America PAC)也不吝於向其支持者推銷這本書。

但就在這本回憶錄成為亞馬遜暢銷書的時候，曾經的民主黨員、也曾經站上眾院國會暴動事件調查聽證會上的庫許納，恐怕過往的社交圈已難維繫，川普最深沉的支持者，也難不對他抱懷疑態度，處於很微妙的境地。

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