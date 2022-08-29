最新民調：6成共和黨選民 挺川再戰2024

根據「今日美國報」最新民調指出，近60%共和黨選民認為川普(左)應出馬挑戰大選，民主黨選民56%認為拜登(右)做完這任就好。(Getty Images)

根據「今日美國報」(USA Today)及益普索(Ipsos)機構聯合進行的最新民調指出，近六成共和黨 選民認為前總統川普 2024年應出馬再挑戰總統寶座，而民主黨 選民裡，56%認為拜登應該做完這屆任期就好，2024別再競選連任。

國會山莊報(The Hill)28日報導，受訪的共和黨選民當中，59%看好川普，而川普也已表示，他決心再參選總統；但41%受訪者認為該挑另個候選人代表共和黨出馬。

共和黨選民回答川普長處時，90%認為川普願意動用手頭一切可用手段，來把事情辦好，是最大優點。

民調數據顯示，82%共和黨受訪人表示，相信川普2024再出馬會選贏；59%受訪人認為川普「理當連任」，應該成為共和黨的候選人。

本次民調是在18到22日間進行，期間法官已批准聯邦調查局(FBI)向法院申請搜索川普佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)宅邸的聲請書公布周知，唯聲請書經過大量刪節、塗黑。民調受訪者有2345人，誤差值在4.2個百分點。

在民主黨方面，同一時間進行的民調指出，民主黨人雖認同拜登的治理經驗、通曉政事、專心團結全國，但56%受訪者反對他角逐連任，認為拜登應代表民主黨2024年出馬者為44%；只是，60%受訪者認為，拜登2024年角逐連任會勝選。

認為拜登「願意動用手頭一切可用手段，來把事情辦好」的民主黨人只有73%。

85%受訪民主黨人認為拜登「致力讓國家恢復團結、找出折中」；相形之下，對川普有此看法的共和黨人為70%。

拜登雖然年事已高，施政肯定率又普遍偏低，但表示自己完全有意角逐連任；川普雖未正式宣布三戰白宮，但頻頻暗示自己2024年要再出馬。

政黨看法方面，兩黨受訪人認為民主黨比起共和黨更包容、「願意妥協來把事情辦好」，但共和黨「有益於經濟」、「鐵腕對付犯罪」。

對民主黨人所做民調也在18到22日，受訪者2345人，誤差值在正負2.5個百分點。