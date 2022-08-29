紅潮略退？庫克政治報告：共和黨眾院席次下修

期中選舉各界原本看好共和黨大勝，成為多數當，但目前選情似有變化。圖為眾院少數黨領袖麥卡錫，仍表示勝利在望。(Getty Images)

期中選舉進入勞工節後的關鍵選季，共和黨 對於選戰的顧慮漸深，原預期大批共和黨候選人翻轉國會情勢的分析師 也轉向看好民主黨。

共和黨策士與分析師泰勒(Rick Tyler)表示，當前政治氛圍與選舉年的紅潮「差多了」。

泰勒說：「共和黨人上一個好年在綜合民調 中領先6個百分點，現在只贏2個百分點，絕對掀不起紅潮。」

真清晰政治(RealClearPolitics)民調評估選民偏好哪個政黨掌握國會多數，結果顯示共和黨4月底調查時的4.8個百分點優勢，截至本月26日已掉到不及1個百分點；2010年此刻，共和黨人享有歷史性的國會選情優勢，民調領先4到6個百分點。

國會山莊報(The Hill)報導，影響前述民調結果的選民意向可在23日的紐約第19國會選區補選中看出端倪；該選區包含2016年前總統川普大勝的郊區，但該選區選民2020年轉而支持拜登總統；共和黨人盼在該選區翻轉局勢，共和黨候選人莫利納諾(Marc Molinaro)緊咬通膨與經濟差，但仍敗給主打維護婦女墮胎權的民主黨對手萊恩(Pat Ryan)。

泰勒則怪罪川普導致選情變化，「川普將這場選舉打造成對拜登、通膨、高糧價、高油價和可負擔住宅的公投」。

前參議員桑托倫(Rick Santorum)25日接受右派媒體「新聞極限」(Newsmax) 訪問時說，補選過後「共和黨人開始留意了，其問題是精選欲贏選區的競選主軸；如果這是紅潮年，民調並未顯現」。

聯邦參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)上周基於「候選人素質」表示，眾院比參院更可能翻轉。

但共和黨候選人近期差勁表現已讓「維吉尼亞大學政治中心」(University of Virginia Center for Politics)及「庫克政治報告」(Cook Political Report)的分析師轉而預估，民主黨候選人將在期中選舉中贏得關鍵席次。

庫克原估計共和黨可望贏得眾院15到30席，如今下修至10到20席，參院則維持勢均力敵的狀態；這與分析師九個月前的看法迥異，當時眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)預估，今年共和黨掀起的紅潮會比2010年時更劇烈，當年共和黨拿下63席。