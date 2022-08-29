墮胎權助攻 催出婦女關鍵票 民主黨樂觀

聯邦最高法院保守派大法官6月推翻「羅訴韋德案」的保障婦女墮胎權，反彈效力極強，各州婦女選民多不贊成，讓民主黨如今見到期中選舉敗部復活的跡象。圖為大批支持墮胎權人士6月在華府最高院外抗議。(美聯社)

北卡羅來納州 新恢復的墮胎 禁令8月生效，讓懷孕20周再墮胎變得幾乎全不可行，民主黨 痛斥不已，但有些民主黨人認為，聯邦最高法院6月推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判決先例，反而變成催化劑，讓支持者願意挺身而出，看似鐵定敗北的2022期中選情因此出現轉折。

美聯社28日報導，北卡州長庫柏(Roy Cooper)等民主黨要人的顧問傑克森(Morgan Jackson)指出，最高法院推翻前例，聯邦不再保護墮胎權，對民主黨真可謂焉知非福，這個政策決定太糟糕了，讓數十年來的女性權利進步為之倒退，只是也讓民主黨對今年選情又樂觀起來。

聯邦地院法官歐斯廷(William Osteen)17日判定，因最高法院推翻羅訴韋德案，自己2019年判決，禁止北卡州1973年禁20周後墮胎州法生效，目前法律基礎盡失；北卡州法雖留有空間，准許緊急醫療狀況發生、孕婦有生命之虞或「致重大、不可逆傷殘」時墮胎，但不准因強暴或亂倫而墮胎。

北卡州今年整個州議會、兩席州最高院法官、14席聯邦眾議員、一席聯邦參議員，都要在秋季的期中選舉改選。

杜克大學(Duke University)公共政策學教授麥克柯爾(Mac McCorkle)表示，因聯邦最高法院6月24日判定，下放權力讓各州自行決定州內墮胎管道，選民已然動員起來；而且，北卡州共和黨領袖鼓勵法官恢復1973年州法效力，已讓很多選民對北卡州會保護墮胎權不心存指望。

目前證據顯然指出，一些女性選民已受到影響。北卡羅來納州立大學(North Carolina State University)二年級生、19歲的艾瑪‧摩根(Emma Morgan)就決定，返回故鄉馬里蘭州求學；她表示，北卡州的狀況好像轟然一聲巨響，女性不再有墮胎等權利，叫她無立足之處；她跟其他外州女學生都在想，自己是否該趁局勢惡化前轉學？

北卡州選舉委員會數據指出，自最高法院判決推翻聯邦保護墮胎權以來，約3萬州民已登記要投票，其中女性人數略高於男性；民主黨策士估計，都市、受過大學教育的女性是關鍵選民，會在11月決定北卡州州議會由哪黨掌舵，而墮胎權對那些女性是大事。

北卡州共和黨則極力主張，墮胎權不像民主黨想的那麼重要，而且他們不避諱自己主張更嚴峻的反墮胎措施；北卡州眾議會議長摩爾(Tim Moore)便表示，自己力挺超音波偵測到胎兒心跳，一般是在懷孕六周，便禁止墮胎。