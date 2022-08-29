3大因素… 民主黨選情大逆轉 有望續掌眾院

期中選舉選情一路看壞的民主黨，如今似乎看到先前難以想像的希望曙光，「羅訴韋德案」墮胎權、又通過多項法案，都讓民主黨感到鼓舞，選舉有勝利希望。圖為眾院本月12日在議長裴洛西主持下，通過「降通膨法案」。(Getty Images)

期中選舉選情一路看壞的民主黨 ，如今似乎看到先前難以想像的希望曙光。華盛頓郵報28日報導，「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例6月底被最高法院推翻後，墮胎權在多州受到限縮引發輿論強烈反彈，加上美國經濟逐漸好轉、反川力量紛紛集結等因素，民主黨人士最近談話中，對於保住眾院 席次顯得越來越有自心，甚至認為有機會以些微差距保住多數席次。

告急名單 已明顯減少

報導指出，過去幾個月的士氣低迷，如今民主黨重振旗鼓，除了搶攻現任共和黨眾議員 席次，也重新分配競選資源，把更多經費投注於搶救選情告急的民主黨現任眾議員。民主黨主管說，列在選情告急名單的現任眾議員人數，與今春相比已經明顯減少。

選舉策略方面，民主黨如今把重點放在反對限縮墮胎權，如此一來共和黨變居於防守地位。

民主黨陣營選舉募款部門則指出，過去一個月收到捐款出現成長。消息人士表示，民主黨重量級金主當中，至少一人已表態將為眾議員選舉投入更多捐款。

選情樂觀 裴洛西自信

期中選舉各界原本看好共和黨大勝，成為多數當，但目前選情似有變化。圖為民主黨眾議長裴洛西主持院會。(Getty Images)

知情人士表示，眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)私下談到眾院選情時，態度變得越來越有自信，對於幾個面對挑戰的席次也認為有機會守住。白宮方面同樣對眾院選情感到樂觀，一名拜登顧問本月稍早在與媒體私下談話時，被問到共和黨可能贏得眾院多數席次有何看法，回答時頗為不悅。

反守為攻 選情重評估

華盛頓郵報指出，從民主黨候選人、選舉策略專家以及民主黨籍官員的受訪談話中可以看出，雖然民主黨在期中選舉仍然面臨重大考驗，但現在出現了一種先前不敢奢望的氛圍轉變；民主黨原本悄悄抱著最壞打算，評估期中選舉恐將輸掉數十席，但在距離投票日約10周的此時，卻對選舉結果開始重新評估，並調整選戰策略，由守轉攻。

民主黨籍密西根州聯邦眾議員絲拉金(Elissa Slotkin)便是先前被評估為席次恐將不飽的候選人之一，但她說：「現在我感受到的選舉能量，與三個月之前不同，與半年相比更是非常不一樣。」

自認有機會險勝連任的絲拉金說：「六個月前，我覺得大家的看法都是民主黨可能將會慘敗，可是現在看來，這種評估並不會出現。」

眾議院435席當中，民主黨必須贏218個席次才能保住多數黨地位。一名民主黨選舉顧問受訪時說，如今情勢已經不一樣了，原本評估民主黨這次期中選舉能有200席就算不錯了，「可是現在卻變成有希望爭奪多數席次。我們已經看到勝選途徑之所在」。