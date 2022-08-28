搜索川普海湖莊園聲請書 「塗黑」了什麼內容？

聯邦佛州南區地方法院法官艾琳‧坎農可能同意應川普所請，設「特別主事官」監督審核8日聯邦調查局(FBI) 由川普海湖莊園搜出的文件。(路透)

聯邦司法部 26日公布聯邦調查局(FBI )8日搜索前總統川普 位於佛羅里達州住所海湖莊園(Mar-a-Lago)緣由，將搜索令聲請書公諸於世，不過文件多處塗黑，對此川普方面批評司法部的做法「不透明」，司法部則回應塗黑的部分是為了保護敏感個人資訊，「華盛頓郵報」整理了目前根據公開資訊所得推估的訊息。

184份機密文件

國家檔案館今年1月向川普索回被帶走的資料時發現許多機密文件，FBI結束搜索行動結束後提交的報告透露共發現184份機密文件，其中67份為一般公務機密、92份為普通機密、25份極機密；檢察官芭芭拉．麥奎德(Barbara McQuade)說：「FBI幹員表示這些文件散見於海湖莊園各處，存放地點都未經安全批准。」

川普疑阻撓調查

司法部公布的理由中提及「有理由相信會在海湖莊園發現阻撓司法部偵查的證據」，不過司法部對這個問題著墨不多，很難確知川普或其團隊成員究竟從事了什麼行為阻撓偵查，只知道今年以來川普一直拒絕國家檔案館交回帶走資料的請求。

川普陣營吹哨者

司法部對於資料塗黑提供的解釋是「保護平民證人敏感個人資訊」，因此麥奎德說：「司法部的解釋表明海湖莊園內有人向FBI提供訊息」；因此如果文件全面暴光，可能會危及這些秘密證人的安全。

起訴的潛在理由

由於正式搜索前的調查結果已讓檢方形成有罪心證，將來承辦檢察官極可能以此理由起訴被告，為保護被告名譽及檢方搜查犯罪證據之國家利益，本於偵查不公開原則，搜索票聲請理由在起訴前都不應公開，否則等同揭露檢方辦案方法，使行為人提前有所準備；但因本案涉及強大公共利益，法院特許部分公布，也讓外界能夠推測司法部準備以什麼罪名及哪些證據調查川普的違法行為。