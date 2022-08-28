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川普任命的法官 擬同意設「特別主事官」查FBI扣留文件

編譯潘勛／綜合27日電
前總統川普連日來透過社媒攻擊司法部、聯邦調查局和他本人任命的聯邦法官，火力四射。(美聯社)
前總統川普連日來透過社媒攻擊司法部、聯邦調查局和他本人任命的聯邦法官，火力四射。(美聯社)

由前總統川普任命的聯邦佛州南區地方法院法官艾琳‧坎農(Eileen Cannon)27日晚發布命令，顯示其「初步意願」(preliminary intent)，擬同意應川普所請，設「特別主事官」(special master)監督審核8日聯邦調查局(FBI) 由川普海湖莊園搜出的文件；但法官早先認為川普22日聲請設立特別主事官的理由有幾項不足，要求川普團隊補全。

川普團隊再向法院提起設立特別主事官，應法官命令，提出12頁補充說明文件，但大致在談最近公布、FBI向法院申請搜索票的聲請書。

坎農法官回應川普火冒四丈的訴訟狀而簽署命令；川普聲稱自己依憲法第四修正案取得的權利遭到侵犯；但是讓一些法界觀察人士驚訝的是：坎農並未聽取政府的反對意見，意願便倒向川普；司法部在本案會不會被傳喚，目前並不清楚。

「每日郵報」27日報導，坎農法官把聽審日期訂在9月1日，但表示自己的命令並非「最終決定」；坎農令告知本案被告的司法部，要對依搜索票查抄的「一切財產」提供「更詳細清單」。

據塗黑的搜索票聲請書，FBI探員抄沒的不僅有極機密材料，還有手寫文件；文件與其他東西貯放在一起。

坎農法官日前要求川普律師團說明設立特別主事官的因由；律師們26日提出的新文件指出，聲請書遭塗黑，適足以強化設立特別主事官的理由。

川普宅邸遭搜索一事，司法審理27日出現最新轉折，一些法律專家不禁提出質疑。德州大學法學教授弗拉德克(Steve Vladek)撰文表示，「姑且不論坎農法官打算包容川普到什麼程度，設立特別主事官也無法改變川普可能犯法、司法部的搜索合法一事；涉及的範圍，可能是返還『一些』被抄沒的物件，別無其他」。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普一方26日提出的新文件增列的，是討論個案法律；川普形容那些個案支持他要求設特別主事官的要求，其中一案與他的前個人律師朱利安尼有關。但川普在新訴狀裡並未提到任何牽涉到律師、客戶保密特權的東西，在FBI搜索時被抄沒。

川普 FBI 司法部

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