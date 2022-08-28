首談川普所藏文件 國家情報總監：正在評估國安損害

國家情報總監海恩斯(Avril Haines)。(美聯社)

根據路透及政治新聞網站POLITICO報導，國家情報總監(DNI)海恩斯(Avril Haines)向國會眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)及監督委員會主席梅隆尼(Carolyn Maloney)表示，情報部門正在評估前總統川普 違背檔案管理相關法令，於卸職時將應列管文件帶回佛羅里達州住所對國家安全的潛在風險。

海恩斯在提交給國會的信件中表示：「DNI將領導全國情報部門，評估因披露相關文件而對國家安全造成的潛在風險，同時並與司法部 合作，在不干擾司法部偵查權限的前提下，進行情報價值評估，並加速對被不當逸脫國家管控的機密文件進行分類。」

司法部26日也透露，目前正在調查川普刪除白宮檔案紀錄的原因，初步懷疑是因為川普非法持有涉及情報蒐集與人事安排的文件。

謝安達與梅隆尼二人，對於調查川普違法帶走文件一案調查進展順利表示欣慰；兩人發出的共同聲明說：「司法部於26日發布的消息，證實了我們最擔心的結果，即被不當披露的文件包含大量人事資料，可能危及在全球各地工作的美國情報人員的安全；我們對於情報總監採取迅速行動評估並降低風險的舉措表示感謝。」

聯邦調查局(FBI)搜索前總統川普佛州海湖莊園宅邸後，下一步將怎麼走，是否有人因觸法而被起訴，仍撲朔迷離。圖為當地執法人員在海湖莊園久巡邏、戒備。(Getty Images)

然而，川普陣營仍否認任何指控，反過來指責這一切都是民主黨 的陰謀；川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)說：「謝安達與梅隆尼等人要求情報機關提供訊息相當不負責任，這根本就是民主黨人透過選擇性與不誠實的洩密行為，讓本該為公器的情報界成為民主黨人對付川普總統的私人武器。」

這是本月8日聯邦調查局(FBI)幹員搜索海湖莊園(Mar-a-Lago)後，情報機關首度針對調查進度公開回應；國會兩院情報委員會一直要求司法部或國家情報總監提交詳細報告，但除了DNI近日提交的這份信函外，不論是情報委員會或是有權聽取行政部門機密資訊報告的八人小組(Gang of Eight)，都未能獲悉本案詳情。