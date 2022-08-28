搜索聲請 不代表川普有罪或將被起訴

司法部公布搜索川普寓所的搜索令聲請書，許多地方遭塗黑，引來不少疑問。法律文件也並未點名川普或任何人是可能的調查對象。(美聯社)

聯邦調查局(FBI )向法院申請搜索前總統川普 佛州宅邸的聲請書、法院批准的搜索票，這兩項文件近日公布，有助於釐清FBI偵辦川普疑似藏匿機密文件一案的輪廓，但美聯社分析認為，問題依然很多，如FBI在調查什麼，是否有人會被起訴、川普抗議的聲浪怎麼那麼大，還有川普打包到自己寓所的文件，傷害國家安全到什麼程度。

塗黑版聲請書引來質疑

FBI向法院申請搜索票的聲請書雖提供細節，讓外界得知今年1月由海湖莊園起出極機密文件的數量及其性質，另司法部 幾個月以來懷疑政府機密遭非法持有；但聲請書遭塗黑泰半，引來不少疑問，其中之一在是否有人犯罪？若有，又是誰？這些答案不會很快出現。

司法部官員8月描述，此案偵辦還在早期階段，調查人員還在審核文件，繼續約談證人。

法律文件未指川普被調查

官方公布的法律文件並未點名川普或任何人是可能的調查對象；搜索票及聲請書透露的只是調查正在進行，偵辦屬刑事性質，疑似違犯的法條包括聯邦間諜法(Espionage Act)、是否取走、破壞、毀損、竄改或偽造官方文件。

要取得搜索票，調查人員必須說服法官，認定可能有罪行存在，擬搜索地點藏有證據；但搜索票不必然代表接下來會提告，或檢方即將提出的指控罪名；即便會提告，癥結在於被調查者觸犯的法條、要服的刑期。

川普團隊稱總統有權解密

FBI搜索海湖莊園找檔案文件，讓川普光火；他26日發表聲明，指自己及團隊已與司法部合作，律師們「給他們很多」。川普的說法，與聲請書描繪的川普團隊大異其趣，FBI指出，幾個月前便警告說，文件並未妥善貯存，海湖莊園裡沒有確保文件安然無恙的地方。

但川普律師們聲稱，總統有絕對權力解密文件，指控不當處理機密資訊的法條，不適用於川普。

白宮近幾周避而不談川普寓所被搜索一案，官員們多次聲稱交由司法部履行職責，但不乏跡象指出，白宮留心於本案。

聯邦參、眾兩院情報委員會都要求國家情報單位評估川普宅邸起出為數不少的檔案一事，是否有害國家安全，國家情報總監海恩斯(Avril Haines)26日對國會表示，她所轄機構會對起出的檔案做機密審核；海恩斯表示，審核時不會不當干涉到「刑事調查」。