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1.5萬網銀帳戶涉詐新冠紓困款 特勤局追回2.86億元

記者張聲肇、編譯周芳苑／綜合報導
特勤局26日宣布，查獲逾1萬5000宗申請新冠紓困款的詐欺案件，追回2.86億元。圖為司法部長加蘭德(左)今年3月任命聯邦檢察官錢伯斯(右)負責追查新冠紓困詐欺案。(美聯社)
特勤局26日宣布，查獲逾1萬5000宗申請新冠紓困款的詐欺案件，追回2.86億元。圖為司法部長加蘭德(左)今年3月任命聯邦檢察官錢伯斯(右)負責追查新冠紓困詐欺案。(美聯社)

聯邦特勤局調查假身分申請新冠紓困款案多起，26日宣布，發現1萬5000個利用不實名目或個資在綠點(Green Dot)網路銀行開設的帳戶，追回2.86億元，還給小型企業管理署。

這項調查由特勤局奧蘭多辦公室發動；調查發現，涉嫌共謀詐欺者使用虛假或被盜的就業和個人訊息，申請專為企業而設的「經濟損害災難貸款」(Economic Injury Disaster Loan)，再利用網上銀行Green Dot隱瞞、轉移詐欺款項。

司法部新冠紓困詐騙執行處處長錢伯斯( Kevin Chambers)說，詐領紓困金的人數與規模史無前例，迫使政府調查、收回被詐領的金額，這個行動還會持續下去。

病疫嚴重時期，政府撥發各種紓困經費，包括補助員工薪資、失業保險等，被冒領金額達數十億元。

今年3月，國會審計調查處(Government Accountability Office)表示，各單位迅速撥付新冠紓困金，卻未成立防弊、糾錯機制，凸顯政府各部門財務管理的弱點。

審計調查處建議政府有關單位加強防範措施，以減少弊端，方法包括提出更詳細的報告，說明各單位採取了哪些措施。

2020年迄今，特勤局調查了3850個冒領或詐領紓困金案件，追回14億元，另外追回23億元，還給各州政府撥發失業保險金的單位。

26日宣布的破案是特勤局、小型企業管理署、司法部等單位合作的成果；小型企業署總監魏爾(Hannibal  Ware)說，這項聯合調查行動還會繼續下去，以確保納稅人被「竊領」走的錢，最後還是回歸納稅人，也讓騙政府錢的人受到司法制裁。

特勤局26日宣布，查獲逾1萬5000宗申請新冠紓困款的詐欺案件，追回2.86億元...
特勤局26日宣布，查獲逾1萬5000宗申請新冠紓困款的詐欺案件，追回2.86億元。圖為特勤局探員執勤的資料照片。(美聯社)

紓困金 司法部 保險

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