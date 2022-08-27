物價降、工資漲 通膨回落 分析師：Fed升息或會放緩

汽油降價，使消費者可以略喘一口氣，圖為紐約州一名巴士司機在加油。(Getty Images)

聯準會 主席鮑爾 警告，將持續大幅升息 對抗通膨，而聯邦商業部經濟分析局(BEA)26日最新公布的數據顯示，在對通膨作出調整後，7月份消費者物價略有下降，工資則上升，顯示通膨已略有放緩的跡象。

BEA公布的數據指出，聯準會視為通膨指標的個人消費支出(PCE)，在7月份下降了0.1%，若撇除食品及能源價格的話，則僅上漲0.1%。

7月份的PCE指數較去年同期上漲6.3%，但不及6月份的6.8%年通膨率；不包括食品及能源價格在內的年通膨率(即核心通膨率)，也從6月份的4.8%下降至7月的 4.6%，說明了通膨放緩的趨勢。

7月份通膨下降的主要原因是汽油價格大幅下跌，油價從6月份的驚人飆升回落。根據PCE指數，6月份與能源相關商品及服務價格上漲了7.5%，但7月份則下跌了4.8%。

雖然7月份汽油與大多數商品的價格均下降，但食品價格繼續攀升，7月份上漲了1.3%；與2021年7月相比，更上升了12%。

即使如此，由於消費者物價廣泛回落，相當於7月份的收入增長了0.2%。經過通膨調整後，6月份的可支配收入下降了0.2%，但7月反而增加了0.3%，主要原是工資增長快於通膨。

分析認為，儘管鮑爾警告會繼續維持升息來壓低通膨，但估計升息的步伐或會放緩，以保持目前強勁的就業市場及有彈性的消費支出。

Nationwide高級經濟學分析師阿耶斯( Ben Ayers) 分析BEA公布的數據指出，7月份通膨下降，加上供應鏈有逐漸恢復的跡象，聯準會未來數個月的壓力會緩解，升息步伐會放緩，幅度也會較預期小。他預料9月份聯邦基金利率仍會最少上調50個基點(0.5%)，但今年稍後升息幅度會較溫和，甚至暫停升息。

鮑爾早前表明，會繼續透過升息以確保通膨率回落到每年2%的目標。而最新公布的數據顯示通膨緩解，將進一步推動聯準會在不引發經濟衰退的情況下，繼續努力降低物價。