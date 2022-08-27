我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

物價降、工資漲 通膨回落 分析師：Fed升息或會放緩

編譯盧炯燊／綜合26日電
汽油降價，使消費者可以略喘一口氣，圖為紐約州一名巴士司機在加油。(Getty Images)
汽油降價，使消費者可以略喘一口氣，圖為紐約州一名巴士司機在加油。(Getty Images)

聯準會主席鮑爾警告，將持續大幅升息對抗通膨，而聯邦商業部經濟分析局(BEA)26日最新公布的數據顯示，在對通膨作出調整後，7月份消費者物價略有下降，工資則上升，顯示通膨已略有放緩的跡象。

BEA公布的數據指出，聯準會視為通膨指標的個人消費支出(PCE)，在7月份下降了0.1%，若撇除食品及能源價格的話，則僅上漲0.1%。

7月份的PCE指數較去年同期上漲6.3%，但不及6月份的6.8%年通膨率；不包括食品及能源價格在內的年通膨率(即核心通膨率)，也從6月份的4.8%下降至7月的 4.6%，說明了通膨放緩的趨勢。

7月份通膨下降的主要原因是汽油價格大幅下跌，油價從6月份的驚人飆升回落。根據PCE指數，6月份與能源相關商品及服務價格上漲了7.5%，但7月份則下跌了4.8%。

雖然7月份汽油與大多數商品的價格均下降，但食品價格繼續攀升，7月份上漲了1.3%；與2021年7月相比，更上升了12%。

即使如此，由於消費者物價廣泛回落，相當於7月份的收入增長了0.2%。經過通膨調整後，6月份的可支配收入下降了0.2%，但7月反而增加了0.3%，主要原是工資增長快於通膨。

分析認為，儘管鮑爾警告會繼續維持升息來壓低通膨，但估計升息的步伐或會放緩，以保持目前強勁的就業市場及有彈性的消費支出。

Nationwide高級經濟學分析師阿耶斯( Ben Ayers) 分析BEA公布的數據指出，7月份通膨下降，加上供應鏈有逐漸恢復的跡象，聯準會未來數個月的壓力會緩解，升息步伐會放緩，幅度也會較預期小。他預料9月份聯邦基金利率仍會最少上調50個基點(0.5%)，但今年稍後升息幅度會較溫和，甚至暫停升息。

鮑爾早前表明，會繼續透過升息以確保通膨率回落到每年2%的目標。而最新公布的數據顯示通膨緩解，將進一步推動聯準會在不引發經濟衰退的情況下，繼續努力降低物價。

另外，對全力爭取11月期中選舉後繼續控制國會的拜登總統及民主黨人來說，通膨回落也是個好消息。拜登26日發出聲明說，數據證實政府的經濟計畫正使美國經濟由下而上的發展，並且取得進展。

經歷歷史性的暴漲後，上月的消費者物價指數漲幅略緩，圖為消費者在加州安那罕的超市選...
經歷歷史性的暴漲後，上月的消費者物價指數漲幅略緩，圖為消費者在加州安那罕的超市選購冷凍食品。(Getty Images)
經歷歷史性的暴漲後，上月的消費者物價指數漲幅略緩，圖為消費者在加州一家建材行選購...
經歷歷史性的暴漲後，上月的消費者物價指數漲幅略緩，圖為消費者在加州一家建材行選購木材產品。(Getty Images)

升息 聯準會 鮑爾

上一則

川普：我給很多文件 聲請書刪節版是FBI與司法部藉口

下一則

「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究

延伸閱讀

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元
川普：刪節版是司法部藉口 拜登嘲：我是總統解密全世界

川普：刪節版是司法部藉口 拜登嘲：我是總統解密全世界
拜登女兒日記被偷 2嫌認罪 曾高價賣給挺川普團體

拜登女兒日記被偷 2嫌認罪 曾高價賣給挺川普團體
川普、德桑提斯批減學貸 拜登反嗆：不因幫助中產道歉

川普、德桑提斯批減學貸 拜登反嗆：不因幫助中產道歉

熱門新聞

「無聲辭職」是當前美國「抖音」熱門話題趨勢。(取自抖音)

「無聲辭職」年輕世代工作熱忱低、不做無薪任務

2022-08-22 06:27
美國政府今天表示，將暫停由4家中國航空公司執飛、共26個從美國飛往中國的航班，。圖為2021年12月26日的紐約市甘迺迪機場。（路透）

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

2022-08-25 20:11
烏克蘭第一夫人歐倫娜·澤倫斯基7月登上「時尚雜誌」封面，她的「坐姿不夠女性化」遭到批評。（圖／時尚雜誌Annie Leibovitz 攝影）

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

2022-08-20 12:09
研究指出，就算撒上碎花生的冰淇淋，也比全麥貝果(圖)健康。(美聯社)

玉米薯片、花生冰淇淋 竟然比雜糧貝果還健康

2022-08-19 12:47
美國芝加哥大學政治系教授米爾斯海默（John Mearsheimer）認為，美國可能直接參與俄烏戰爭，乘機把俄國踢出強國之列。圖左起為俄國總統普亭、烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統拜登。（Getty Images）

獨排眾議 知名學者：美可能直接參與俄烏戰爭

2022-08-21 08:59
圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。歐新社

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

2022-08-26 12:34

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」