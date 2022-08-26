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參議員布萊克本時隔14年再訪台 稱不怕中國霸凌

記者張文馨／華盛頓報導
美國聯邦參議員克萊克本(Marsha Blackburn，圖左)25日深夜抵台訪問，26日晉見總統蔡英文。(中華民國外交部提供)
美國聯邦參議員克萊克本(Marsha Blackburn，圖左)25日深夜抵台訪問，26日晉見總統蔡英文。(中華民國外交部提供)

共和黨籍聯邦參議員布萊克本(Marsha Blackburn)25日深夜抵達台北，26日上午將晉見總統蔡英文，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。布萊克本以中文推文表示，訪台是為了向北京傳達「我們不會接受霸凌」的訊息，美國不會容忍傷害其盟友的行徑。

布萊克本搭乘呼號「忍者91」(NINJA91)的美軍UC-35A專機於25日深夜11時45分抵達松山機場，外交部北美司司長徐佑典代表接機。

外交部發布新聞稿指出，布萊克本25日至27日訪台，對布萊克本參議員來訪表達誠摯歡迎。這是繼美國國會眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)2日訪台，及美國聯邦參議院外委會亞太小組主席馬基(Ed Markey)14日訪台之後，本月第三度有美國國會議員訪台。

法新社報導，布萊克本在另一份聲明中說，她期待在台北與領袖會面，以推動並強化雙方的夥伴關係。裴洛西訪台激怒中國。布萊克本當時即表態支持裴洛西，讚許她未向中共認輸，並推文表示「我們必須跟台灣站在一起」。

中華民總統府發言人張惇涵表示，此行為布萊克本繼2008年後，時隔14年再度訪問台灣，也再次以實際行動，展現美國國會對民主台灣的強勁支持；期盼透過此次面對面的交流，持續強化台美安全合作與經貿交流等領域的夥伴關係。

布萊克本聲明表示，定期的高層訪台是美國長期政策，她不會因為中國共產黨霸凌就背棄台灣。

布萊克本抵達台灣後在推特發文表示，訪台是為了對北京傳遞無懼霸凌的訊息，美國依然堅定地維護全球自由，不會坐視破壞美國和盟友的行為。

布萊克本為聯邦參院軍事委員會成員，在抵達台灣前，她先走訪斐濟、索羅門群島和巴布亞紐幾內亞獨立國等太平洋島國。

美國聯邦參議員克萊克本(Marsha Blackburn，圖右)25日深夜抵台訪...
美國聯邦參議員克萊克本(Marsha Blackburn，圖右)25日深夜抵台訪問，26日晉見總統蔡英文。(中華民國外交部提供)

裴洛西 霸凌 北京

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