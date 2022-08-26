解放軍擾台略減 但仍比平時多 試圖消除海峽中線規範

中共解放軍試圖消除海峽中線，圖為東部戰區公布的解放軍機，繼續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓。這是戰機編隊飛行。(美聯社)

美國國防部政策次長卡爾24日表示，中共解放軍 在台灣附近的行動密度雖低於聯邦眾院議長裴洛西 剛離開台灣的時候，但仍比普通時候更高；北京 利用裴洛西訪台這一特殊事件，試圖事實上消除海峽中線規範。

裴洛西本月3日離開台灣後，解放軍實施圍台軍演，卡爾8日指北京一再穿越海峽中線，逼近台灣海岸線，是切香腸式意圖創造新現狀；但他當時也說，並未因此修正對大陸侵略台灣的評估。

卡爾24日在記者會被問到台海局勢仍持類似論調，他說，解放軍行動略減但仍比平時多，包含海上與空中行動，且北京試圖趁機消除台灣與大陸之間的中線規範。

卡爾說，大陸試圖建立新常態，並迫使國際社會讓步，但美國和其他國家不會被嚇到，美國的反應並非打算要引發衝突或製造沒必要的摩擦，美國的基本立場是表明北京的戰術不會奏效。

卡爾說，美軍將持續調整行動，確保捍衛美國在區域的盟友與夥伴，致力於建立穩定、自由和開放的印太地區，美國會持續在國際法允許之處自由飛行、航行與執行任務，包括台灣海峽。

另外，裴洛西訪台後，北京暫停部分對美溝通管道與合作。美國副國務卿薛曼23日會晤中國大陸駐美大使秦剛，一名國務院發言人24日以背景說明方式答覆記者詢問表示，將持續尋求開放且建設性的溝通管道，以管理美中分歧，尤其是在緊張時期。國務院發言人並未提及薛曼和秦剛是否談到台海議題。