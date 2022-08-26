解放軍擾台略減 但仍比平時多 試圖消除海峽中線規範
美國國防部政策次長卡爾24日表示，中共解放軍在台灣附近的行動密度雖低於聯邦眾院議長裴洛西剛離開台灣的時候，但仍比普通時候更高；北京利用裴洛西訪台這一特殊事件，試圖事實上消除海峽中線規範。
裴洛西本月3日離開台灣後，解放軍實施圍台軍演，卡爾8日指北京一再穿越海峽中線，逼近台灣海岸線，是切香腸式意圖創造新現狀；但他當時也說，並未因此修正對大陸侵略台灣的評估。
卡爾24日在記者會被問到台海局勢仍持類似論調，他說，解放軍行動略減但仍比平時多，包含海上與空中行動，且北京試圖趁機消除台灣與大陸之間的中線規範。
卡爾說，大陸試圖建立新常態，並迫使國際社會讓步，但美國和其他國家不會被嚇到，美國的反應並非打算要引發衝突或製造沒必要的摩擦，美國的基本立場是表明北京的戰術不會奏效。
卡爾說，美軍將持續調整行動，確保捍衛美國在區域的盟友與夥伴，致力於建立穩定、自由和開放的印太地區，美國會持續在國際法允許之處自由飛行、航行與執行任務，包括台灣海峽。
另外，裴洛西訪台後，北京暫停部分對美溝通管道與合作。美國副國務卿薛曼23日會晤中國大陸駐美大使秦剛，一名國務院發言人24日以背景說明方式答覆記者詢問表示，將持續尋求開放且建設性的溝通管道，以管理美中分歧，尤其是在緊張時期。國務院發言人並未提及薛曼和秦剛是否談到台海議題。
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