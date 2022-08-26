中概股有望免下市 傳美可赴港審計查核

美中即將達成協議，中方將同意美方到香港審查在美上市的中國公司財務，像阿里巴巴這種在美上市的科技巨頭，可能免去被摘牌的命運。（路透）

多年來，中國抗拒美國監管機構查核在美國上市的中概股審計紀錄，但華爾街 日報報導，美中已接近達成協議，中方將允許美國監管單位到香港 審查這些中概股，雙方多年的爭議可望獲得解決。

目前在美國上市的中國公司約有200多家，若連續三年不接受PCAOB的審計，2024年初將會被退市，禁止在美國的證券 交易所上市；包括阿里巴巴、京東及百度等160多家中概公司，已認定不符去年正式生效的「外國公司問責法」(Holding Foreign Companies Accountable Act, HFCAA)。

華爾街日報25日引述知情人士報導，中國證券監督管理委員會(中證監)正安排在美國上市的中國公司及其會計師事務所，將其審計工作底稿及有關數據從中國轉移到香港，同時已通知會計師事務所及中概股公司。

美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)人員最快下個月抵港，但強調只有在美方確定完全取得審計底稿情況下，雙方才能達成最終協議。

中證監回應華爾街日報提問時表示無可奉告，PCAOB也拒絕置評。

本月初，PCAOB主席威廉斯(Erica Williams)接受華爾街日報訪問時已透露端倪。她說，美國審計及調查員準備在達成協議後，前往審查中國公司的審計工作底稿。她說，「我們的團隊已經準備好，打包好行李隨時出發。如果雙方達成協議，就必須讓書面協議付諸實踐」。

威廉斯還說，若有需要，她自己也準備去，但警告不會接受PCAOB查核中國公司審計底稿時受到任何限制。

一般認為，去年正式生效的「外國公司問責法」主要針對在美上市的中概股，除非它們遵守美國的審計標準，否則不能在美國掛牌上市。

但中國監管機構一直反對這類檢查，認為若不受限制的讓外國監管機構審查文件及數據，將會威脅到國家安全；包括阿里巴巴、百勝中國等部分中概股也作好從美國退市的準備，轉移到香港上市。

美國證券交易委員會一直懷疑中方有關涉及國安全的說法，美國證券監管機構也強調，他們必須全面審計相關公司未經編輯的原始底稿，否則不符規定。

據知情人士透露，中國監管機構顯然作出讓步，最近幾星期已向一些公司表示，只要它們遵守國內有關數據安全及個人信息保護的規定，政府會支持它們繼續在美國上市，同時會允許美國會計監管機構不受限地到香港審查這些公司的審計記錄。

儘管如此，包括中石油(PetroChina Co. Ltd)在內的五家中國國企，已打算將其在美國上市的存託憑證，從紐約證券交易所退市，原因是交易量低，以及維持在紐約上市增加行政負擔及成本。