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威廉波特少棒／強隊墨西哥 志在暌違25年再奪冠

編譯柯立偉／綜合24日電
威廉波特少棒聯盟世界大賽24日賽程之一，由中華隊對上墨西哥隊。圖為兩隊隊員在比賽中激烈攻防。(美聯社)
威廉波特少棒聯盟世界大賽24日賽程之一，由中華隊對上墨西哥隊。圖為兩隊隊員在比賽中激烈攻防。(美聯社)

自1997年打敗美國以來，墨西哥少棒隊已連續25年未曾在威廉波特世界少棒賽(Little League World Series)中奪冠；墨西哥隊在24日的比賽中雖以1：5輸給中華隊，但只要該隊能在敗部冠軍賽中獲勝，仍有機會再與中華隊爭鋒，搶奪國際組冠軍以及總冠軍賽的門票。

墨西哥1997年至今唯一一次最靠近冠軍寶座的是2008年，但最後仍不敵夏威夷隊以3：12敗北，屈居第二；不過今年賽事墨西哥隊進展順利，預料有機會重新打入冠軍賽，墨西哥隊教練指出他們此次志在將冠軍獎杯抱回墨西哥。

墨西哥隊此次賽事最受關注的是投手帕迪拉(Miguel Padilla)，在球場上展現與他年紀不相仿的自信與球技，為墨西哥在18日的賽事以6：1打敗波多黎各(Puerto Rico)，22日更以10：0的巨大優勢完封加拿大，第5局提早結束賽事；兩場比賽中，帕迪拉都打出全壘打，成為墨西哥奪冠路上的最大助力。

除了帕拉迪以外，投手米瑞雷斯(Hernan Mireles)的表現也可圈可點，在對戰加拿大的賽事上主投兩局，對上他的六名打者全數被三振出局；這是米瑞雷斯少棒生涯中第一次主投完全沒被打中的紀錄，防守表現非常優秀；米瑞雷斯賽後說，他直到投完球下場才發現突破了自己的紀錄，並為此感到相當振奮。

墨西哥隊教練薩爾扎(Victor Salazar)說：「這是一場世界大賽，球場上任何情況都可能會發生，我們要讓孩子們集中注意力，專注應對接下來的每一場賽事，成為冠軍、創造歷史是我們此行唯一的目標。」

威廉波特少棒聯盟世界大賽24日賽程之一，由中華隊對上墨西哥隊。圖為兩隊隊員在比賽...
威廉波特少棒聯盟世界大賽24日賽程之一，由中華隊對上墨西哥隊。圖為兩隊隊員在比賽中激烈攻防。(美聯社)

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