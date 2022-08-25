染疫吃Paxlovid口服藥 「陰轉陽」比率約6%

輝瑞的新冠口服藥物Paxlovid去年12月獲FDA核准上市，可有效防止惡化，避免住院。(美聯社)

輝瑞 (Pfizer)新冠口服藥物Paxlovid去年12月獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准緊急使用授權，初步研究顯示新冠病毒檢測最初呈陽性的第10至14天之間，1%到6%的人群出現類似「復發」(rebound)的症狀，此情況不被視為新的感染病例。

根據聯邦疾病防治中心 (CDC)的資訊，復發症狀通常較輕微，住院的可能性也較低，CDC表示沒有證據顯示復發病例需服用更多劑量的Paxlovid治療，並指出短暫的症狀復發可能是新冠病毒的一部分。

復發症狀迄今尚未有充足的研究佐證，部分醫師認為復發病例相當普遍，比率介於20%到40%。

喬治華盛頓大學(George Washington University)瑞納博士(Jonathan Reiner)表示：「先前數據顯示Paxlovid陽性復發病例為個位數的現象已經過時。」

症狀復發是否意即Paxlovid無效？專家指出Paxlovid對於預防高風險族群住院仍有顯著效果。

7月拜登總統首度確診新冠肺炎 時，白宮防疫協調官吉哈(Ashish Jha)曾說：「Paxlovid在預防重症、復發或無復發方面有很好的效果。」

脆弱患者服藥 可降9成住院率

耶魯大學(Yale University)研究表明，最脆弱的新冠肺炎患者服用Paxlovid可降低近90%住院與死亡風險；一項晚期臨床試驗發現Paxlovid能使住院或死亡風險減少89%；這些數據在FDA去年緊急核准使用Paxlovid前已經提交。

另有一些初期證據顯示，目前授權老年人與其他高風險族群使用的Paxlovid，在統計上對年輕與低風險族群的住院率不造成影響，該族群的住院率原本就低；輝瑞的藥物試驗發現其對於低風險、年輕的未接種人群並未顯現出差別，該結果與以色列一項研究相同。